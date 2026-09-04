Paris Saint-Germain juga gagal meraih kemenangan pertama mereka musim ini dalam laga liga ketiganya. Bermain di Parc des Princes, juara bertahan Liga Champions itu secara mengejutkan takluk 1-2 dari AS Monaco. Mantan pemain Ajax, Stanis Idumbo, menjadi penentu kemenangan 15 menit jelang bubar.

PSG memulai pertandingan dengan kabar fantastis bagi para suporter setelah mengumumkan perpanjangan kontrak lima pemain dan Luis Enrique (hingga pertengahan 2031) tepat sebelum kick-off. João Neves (2031), Willian Pacho (2031), Senny Mayulu (2031), Lucas Beraldo (2031), dan Fabián Ruiz (2028) kini terikat lebih lama di Paris, sama seperti pelatih mereka.

Secara performa, musim ini sama sekali tidak berjalan mudah bagi PSG. Klub ibu kota itu kalah dalam perebutan Piala Super Prancis dari RC Lens dan juga gagal menang dalam dua laga liga pertama mereka, kontra Stade Rennes (2-2) dan Lille OSC (2-2). Pada Jumat, tim asuhan Enrique memburu kebangkitan.

Awal pertandingan PSG juga menjanjikan dengan peluang besar untuk Khvicha Kvaratskhelia dan Desiré Doué. Pada akhirnya, bukan seorang penyerang melainkan bek yang membuka skor. Marquinhos menanduk umpan silang Kvaratskhelia yang masuk ke gawang lewat satu pantulan: 1-0.

PSG, yang antara lain memulai laga dengan Mika Godts, Ousmane Dembélé, dan Ferran Torres di bangku cadangan, mulai kesulitan setelah jeda. Enam menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, mantan pemain PSV Jordan Teze memberi kontribusi besar pada gol penyama kedudukan dengan menempatkan umpannya tepat ke kepala Nazinho: 1-1.

Situasi PSG makin memburuk. Lima belas menit jelang waktu normal usai, Idumbo melesat melewati lawan langsungnya sebelum mengecoh kiper Matvey Safonov di tiang dekat: 1-2.

PSG tak mampu lagi mencetak gol meski Ferran (63'), Godts (68'), dan Dembélé (68') masuk, sehingga setelah tiga pertandingan mereka baru mengoleksi jumlah yang nyaris tak masuk akal, yakni dua poin. Pada tengah pekan, Slovan Bratislava akan bertandang di Liga Champions. Setelah itu, pada Minggu, mereka menjalani laga tandang melawan Stade Brest.



