Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-URUAFP

Diterjemahkan oleh

Krisis besar melanda tim nasional Uruguay beberapa jam menjelang pertandingan melawan Arab Saudi

Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
Arab Saudi
Uruguay
AS

"Manfaat bagi lingkungan"

Tim nasional Uruguay menghadapi masalah besar menjelang pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, yang dijadwalkan pada dini hari Selasa mendatang.

Surat kabar "Marca", mengutip media Uruguay, melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) belum menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk mengizinkan pesawat sewaan yang mengangkut tim asuhan pelatih Marcelo Bielsa terbang dari Meksiko ke Amerika Serikat.

Laporan tersebut menambahkan bahwa masalah mendadak ini menyebabkan penundaan keberangkatan pesawat tim ke Amerika.

Asosiasi Sepak Bola Uruguay menjelaskan bahwa kesalahan terletak pada FIFA, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur ini, bukan pada asosiasi lokal.

Penundaan ini akan menyebabkan kekacauan besar dalam jadwal persiapan Uruguay untuk menghadapi Arab Saudi, yang menguntungkan tim Arab tersebut.

World Cup
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Iklan