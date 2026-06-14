Krisis besar melanda tim nasional Uruguay beberapa jam menjelang pertandingan melawan Arab Saudi

Tim nasional Uruguay menghadapi masalah besar menjelang pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, yang dijadwalkan pada dini hari Selasa mendatang.

Surat kabar "Marca", mengutip media Uruguay, melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) belum menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk mengizinkan pesawat sewaan yang mengangkut tim asuhan pelatih Marcelo Bielsa terbang dari Meksiko ke Amerika Serikat.

Laporan tersebut menambahkan bahwa masalah mendadak ini menyebabkan penundaan keberangkatan pesawat tim ke Amerika.

Asosiasi Sepak Bola Uruguay menjelaskan bahwa kesalahan terletak pada FIFA, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur ini, bukan pada asosiasi lokal.

Penundaan ini akan menyebabkan kekacauan besar dalam jadwal persiapan Uruguay untuk menghadapi Arab Saudi, yang menguntungkan tim Arab tersebut.