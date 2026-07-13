Krisis baru: Pejabat Argentina menghina Mbappé dan Les Bleus... dan Prancis membalas dengan keras

Pernyataan seorang pejabat Argentina memicu kemarahan resmi di Prancis, setelah ia menggambarkan tim nasional sepak bola Prancis sebagai “tim Afrika yang tidak beradab”, dalam komentar yang dilontarkannya setelah pertandingan Prancis melawan Paraguay di Piala Dunia 2026, yang mendorong Kedutaan Besar Prancis di Buenos Aires untuk mengambil tindakan diplomatik terhadapnya.

Menurut laporanKantor Berita Prancis (AFP), Hebi Casado, Wakil Gubernur Provinsi Mendoza di Argentina, memposting pesan di platform “X” yang berbunyi: “Bagus sekali, Paraguay. Tim Afrika yang tidak beradab. Saya benci Mbappé,” sebuah pernyataan yang memicu tuduhan rasisme secara luas.

Duta Besar Prancis untuk Argentina, Romain Nadal, menanggapi pernyataan tersebut dengan tegas, menegaskan bahwa pernyataan itu “tidak diragukan lagi bersifat rasis,” serta menyatakan bahwa Casado dianggap sebagai “orang yang tidak diinginkan” di dalam kedutaan Prancis maupun dalam kerangka kerja sama bilateral apa pun.

Duta Besar tersebut menjelaskan bahwa ia telah mengeluarkan instruksi agar tim kerja kedutaan tidak berpartisipasi dalam pertemuan kerja sama apa pun dengan Provinsi Mendoza jika pejabat Argentina tersebut hadir, kecuali jika ia menarik kembali pernyataannya, sambil menekankan bahwa “tidak ada tempat bagi rasisme dalam kerja sama Prancis-Argentina.”

Nadal menambahkan: “Kami bangga dengan keragaman kami, dan tidak akan mentolerir segala bentuk penghinaan atau keraguan terhadap kewarganegaraan para pemain kami. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik di negara seperti Argentina, yang bangga menerima para imigran, bisa mengkritik tim nasional yang para pemainnya juga merupakan hasil dari imigrasi?”

Di sisi lain, Casado membela diri, dengan menyatakan bahwa apa yang ditulisnya hanyalah “sarkasme” dan bahwa “hanya orang-orang cerdas yang memahaminya,” sebelum menegaskan dalam wawancara radio bahwa pernyataannya tersebut merupakan bagian dari “budaya sepak bola,” sambil mengkritik apa yang ia sebut sebagai “politik benar-benar.”

Insiden ini terjadi beberapa hari setelah kontroversi yang dipicu oleh pernyataan menghina terhadap Kylian Mbappé dari seorang senator Paraguay, di tengah meningkatnya kecaman resmi terhadap pernyataan-pernyataan bernuansa rasis terhadap para pemain timnas Prancis menjelang Piala Dunia 2026.

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