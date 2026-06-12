Korea Selatan mengulang keberuntungan... Son menyamai rekor bersejarah

Timnas Korea Selatan mencatatkan awal yang sempurna dalam perjalanannya di Piala Dunia 2026 setelah berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi kemenangan berharga dengan skor 2-1 atas timnas Ceko. Pertandingan ini menandai pencapaian luar biasa bagi "Para Pejuang Taeguk" dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, serta prestasi baru bagi kapten tim, Son Heung-min.

Menurut statistik jaringan "Opta" global, kemenangan atas Ceko memiliki makna historis khusus, karena menjadi kemenangan keempat dalam sejarah Korea Selatan di Piala Dunia yang diraih dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal.

Timnas Korea Selatan hanya memiliki 8 kemenangan sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, dan setengahnya diraih dengan cara yang sama, yaitu berhasil bangkit dari ketertinggalan dan memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, yang mencerminkan kemampuan tim dalam menghadapi situasi sulit di turnamen sepak bola terbesar antar-tim nasional.

Di level individu, kapten timnas Korea Selatan Son Heung-min terus menorehkan sejarah di Piala Dunia, setelah menjadi pemain kedua yang mewakili negaranya di 4 edisi berbeda turnamen tersebut.

Mantan bintang Tottenham Hotspur ini berpartisipasi dalam edisi 2014, 2018, 2022, dan 2026, menyamai rekor historis yang dipegang oleh pelatih tim nasional saat ini, Hong Myung-bo, yang membela Korea Selatan dalam empat edisi berturut-turut antara tahun 1990 dan 2002.

Son dianggap sebagai salah satu bintang sepak bola Asia terkemuka di era modern, di mana ia memainkan peran sentral dalam perjalanan tim nasional negaranya selama beberapa tahun terakhir, serta menjadi salah satu pemain Korea yang paling sering tampil dan berpengaruh di kancah internasional.