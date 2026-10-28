Korban Kelima: Kutukan Kekalahan dari Al Hilal Terus Menghantui Al Qadsiah

Rentetan kekalahan terus membayangi Al-Qadsiah, usai kekalahan dramatis yang mereka alami dari Al-Hilal dalam Liga Roshn Arab Saudi.
Al-Qadsiah kalah dari Al-Hilal dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat lalu, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan kesebelas Liga Roshn.
Surat kabar "Al-Riyadiah" Arab Saudi menyebut bahwa pertandingan ini akan menyebabkan absennya gelandang asal Uruguay, Nahitan Nandez, bersama Al-Qadsiah pada laga berikutnya melawan Al-Riyadh, setelah ia mengalami cedera saat melawan "Sang Pemimpin".
Tim asal wilayah timur itu akan bertandang ke markas Al-Riyadh, hari Kamis ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, pada pekan kedua belas Liga Roshn.
Nandez akan menjadi pemain kelima yang absen bersama Al-Qadsiah dalam laga melawan Al-Riyadh, setelah bek asal Spanyol, Nacho Fernandez, yang absen karena belum siap tampil, serta bek asal Pantai Gading, Ali Diabate, dan pemain sayap Haitham Asiri.
Selain itu, Ahmed Al-Sayahi juga akan absen setelah mengalami cedera dalam pertandingan melawan Al-Sadd Qatar, Senin lalu, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.
Perlu dicatat bahwa kekalahan dari Al-Hilal membuat Al-Qadsiah kehilangan puncak klasemen Liga Roshn, karena turun ke peringkat ketiga dengan 25 poin, kalah selisih gol dari Al-Nassr yang menempati peringkat kedua, dan tertinggal dua poin dari Al-Hilal yang merebut puncak klasemen.