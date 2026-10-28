Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Korban Kelima: Kutukan Kekalahan dari Al Hilal Terus Menghantui Al Qadsiah

Al Hilal
Al Riyadh vs Al Qadsiah
Al Riyadh
Al Qadsiah
Saudi Pro League
N. Nandez
Arab Saudi
Uruguay

Tim Cherqaoui mengalami kesulitan

Rentetan kekalahan terus membayangi Al-Qadsiah, usai kekalahan dramatis yang mereka alami dari Al-Hilal dalam Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Qadsiah kalah dari Al-Hilal dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat lalu, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Surat kabar "Al-Riyadiah" Arab Saudi menyebut bahwa pertandingan ini akan menyebabkan absennya gelandang asal Uruguay, Nahitan Nandez, bersama Al-Qadsiah pada laga berikutnya melawan Al-Riyadh, setelah ia mengalami cedera saat melawan "Sang Pemimpin".

Tim asal wilayah timur itu akan bertandang ke markas Al-Riyadh, hari Kamis ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Nandez akan menjadi pemain kelima yang absen bersama Al-Qadsiah dalam laga melawan Al-Riyadh, setelah bek asal Spanyol, Nacho Fernandez, yang absen karena belum siap tampil, serta bek asal Pantai Gading, Ali Diabate, dan pemain sayap Haitham Asiri.

Selain itu, Ahmed Al-Sayahi juga akan absen setelah mengalami cedera dalam pertandingan melawan Al-Sadd Qatar, Senin lalu, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Perlu dicatat bahwa kekalahan dari Al-Hilal membuat Al-Qadsiah kehilangan puncak klasemen Liga Roshn, karena turun ke peringkat ketiga dengan 25 poin, kalah selisih gol dari Al-Nassr yang menempati peringkat kedua, dan tertinggal dua poin dari Al-Hilal yang merebut puncak klasemen.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google