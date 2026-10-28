Korban Kelima: Kutukan Kekalahan dari Al Hilal Terus Menghantui Al Qadsiah

Rentetan kekalahan terus membayangi Al-Qadsiah, usai kekalahan dramatis yang mereka alami dari Al-Hilal dalam Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Qadsiah kalah dari Al-Hilal dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat lalu, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Surat kabar "Al-Riyadiah" Arab Saudi menyebut bahwa pertandingan ini akan menyebabkan absennya gelandang asal Uruguay, Nahitan Nandez, bersama Al-Qadsiah pada laga berikutnya melawan Al-Riyadh, setelah ia mengalami cedera saat melawan "Sang Pemimpin".

Tim asal wilayah timur itu akan bertandang ke markas Al-Riyadh, hari Kamis ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Pertandingan berikutnya ALR Saudi Pro League 14.00 ALQ

Nandez akan menjadi pemain kelima yang absen bersama Al-Qadsiah dalam laga melawan Al-Riyadh, setelah bek asal Spanyol, Nacho Fernandez, yang absen karena belum siap tampil, serta bek asal Pantai Gading, Ali Diabate, dan pemain sayap Haitham Asiri.

Selain itu, Ahmed Al-Sayahi juga akan absen setelah mengalami cedera dalam pertandingan melawan Al-Sadd Qatar, Senin lalu, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Perlu dicatat bahwa kekalahan dari Al-Hilal membuat Al-Qadsiah kehilangan puncak klasemen Liga Roshn, karena turun ke peringkat ketiga dengan 25 poin, kalah selisih gol dari Al-Nassr yang menempati peringkat kedua, dan tertinggal dua poin dari Al-Hilal yang merebut puncak klasemen.