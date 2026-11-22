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Paris Saint-Germain bergerak lebih awal untuk mengamankan masa depan salah satu elemen terpenting dalam proyek olahraganya. Klub Prancis itu ingin menjaga stabilitas lini tengah dan tidak membiarkan masa depan para pemain intinya terbuka bagi kemungkinan hengkang dalam beberapa tahun ke depan.

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Jurnalis Italia Nicolò Schira mengungkapkan bahwa manajemen Paris Saint-Germain berencana memperpanjang kontrak gelandang Portugal, Vitinha, yang ikatannya dengan klub saat ini berlaku hingga musim panas 2029. PSG menargetkan penambahan dua tahun dalam kesepakatan tersebut sehingga kontraknya berlaku hingga Juni 2031, disertai klausul yang memungkinkan perpanjangan satu musim tambahan hingga 2032.

Langkah ini mencerminkan keinginan PSG untuk mempertahankan Vitinha dalam jangka panjang, terlebih ia kini menjadi salah satu elemen yang sulit tergantikan dalam susunan tim. Hal itu berkat kemampuannya mengatur permainan, mengendalikan tempo pertandingan, dan berkontribusi dalam membangun serangan, di samping perannya menghubungkan antarlini serta memberikan solusi bagi rekan-rekannya di bawah tekanan lawan.

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Vitinha bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas 2022 dari klub Portugal, Porto, dengan nilai 41,525 juta euro, sesuai pengumuman keuangan klub Portugal tersebut terkait transfer itu. Kepindahannya terjadi setelah ia menjalani musim yang istimewa bersama tim lamanya, dengan tampil dalam 47 pertandingan di semua kompetisi dan turut membantu timnya meraih gelar liga dan piala di Portugal.

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Awal perjalanan pemain Portugal itu di ibu kota Prancis tidak lepas dari tantangan, tetapi ia perlahan berhasil memantapkan posisinya di tim, terutama setelah pelatih asal Spanyol Luis Enrique mengambil alih kursi kepelatihan pada 2023. Sejak itu, ia mendapat peran yang lebih berpengaruh di lini tengah dan menjadi poros utama dalam proses membangun permainan, berkat akurasi umpannya serta kemampuannya membaca ruang dan bergerak di bawah tekanan.

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Rencana perpanjangan kontrak ini merupakan bagian dari kebijakan Paris Saint-Germain untuk mempertahankan pilar-pilar utamanya. Pada September lalu, klub sudah bergerak memperbarui kontrak sejumlah pemainnya, di antaranya João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo, dan Senny Mayulu, yang menandatangani kontrak baru hingga 2031. Sementara itu, Fabián Ruiz memperpanjang ikatannya dengan klub hingga 2028 dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.

Secara individu, gelandang Portugal itu mencatatkan angka yang bagus pada musim ini. Ia telah tampil dalam 15 pertandingan bersama Paris Saint-Germain di semua kompetisi, dengan mencetak tiga gol dan memberikan dua assist.

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Nilai pasar sang pemain mencerminkan besarnya perkembangan yang ia alami sejak pindah ke Prancis. Situs Transfermarkt menaksir nilainya saat ini sekitar 140 juta euro, setelah ia menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa. Hal itu membuat upaya mempertahankannya menjadi prioritas bagi PSG, terlebih kontraknya saat ini berlaku hingga 2029, sehingga dari sisi kontrak klub tidak menghadapi risiko kehilangannya dalam waktu dekat.

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