Kontrak di PSG diputus: Mantan bintang Bayern Munchen berstatus tanpa klub pada usia 29 tahun

Ia dulu dianggap sebagai salah satu janji besar untuk masa depan, namun kini Renato Sanches berstatus tanpa klub di usia baru 29 tahun. Sebab, seperti dilaporkan media Portugal Record , kontrak gelandang tengah itu di juara Liga Champions Paris Saint-Germain telah diputus.

Pemain yang sudah 32 kali membela timnas Portugal itu, yang kontraknya di PSG sejatinya masih berlaku satu tahun lagi, disebut tengah mengincar langkah berikutnya dalam kariernya setelah ia memang sudah tidak memiliki masa depan lagi di ibu kota Prancis.

Terakhir, Sanches tiga kali berturut-turut dipinjamkan oleh PSG - ke AS Roma, Benfica, dan Panathinaikos, dengan ia gagal meyakinkan secara berkelanjutan di ketiga klub tersebut dan tidak mampu merekomendasikan dirinya untuk dipermanenkan. Bagaimana kelanjutannya kini masih terbuka - meski belakangan bahkan klub Bundesliga Union Berlin disebut sebagai peminat potensial.

Sanches mencuri perhatian sebagai talenta luar biasa di EURO 2016 dan pada tahun yang sama dianugerahi Golden Boy Award sebagai pemain U21 terbaik Eropa, yang membuat Bayern Munich saat itu membayar sekitar 35 juta euro kepada Benfica. Namun, ia tidak pernah benar-benar bisa menembus tim utama di Bavaria.

Setelah itu, ia dipinjamkan ke Swansea City sebelum pada 2019 pindah ke Lille dengan nilai transfer 20 juta euro. Tiga tahun kemudian, Sanches melanjutkan karier ke PSG, tetapi di sana pun ia gagal mengamankan tempat di tim dan pada akhirnya hanya mencatatkan 27 penampilan untuk tim asal Paris itu.