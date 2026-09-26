Pada dasarnya, sudah sejak lama hampir tak ada lagi keraguan bahwa Kane akan memperpanjang kontraknya yang masih berlaku hingga 2027. "Saudara laki-laki Harry dan ayahnya saat ini sedang bernegosiasi dengan Jan-Christian Dreesen. Saya optimistis mereka akan menemukan solusi yang baik," jelas anggota dewan pengawas Bayern itu kepada Abendzeitung.

Satu-satunya tanda tanya kini hanya ada pada durasi kontrak. Meski Kane sudah berusia 33 tahun, ia berpeluang mendapatkan perpanjangan lebih dari satu tahun. "Dulu saya akan mengatakan: untuk pemain di atas 30 tahun, pada dasarnya seharusnya hanya diberi kontrak satu tahun. Tetapi ada pengecualian jika Anda benar-benar yakin pada seorang pemain. Dan itulah yang kami rasakan terhadap Harry," kata Rummenigge dan menegaskan: "Jangan lupa: dalam tiga tahun, dia hanya sekali cedera. Saya sendiri masih ingat: ketika angka tiga sudah ada di depan usia saya, saya sudah cukup sering mengalami masalah otot."

Misalnya, dalam beberapa waktu terakhir legenda klub seperti Arjen Robben atau Franck Ribery juga hanya mendapat kontrak satu tahun pada senja karier mereka. Namun, situasinya berbeda untuk Kane karena minimnya cedera yang ia alami - faktanya hanya ada empat periode absen singkat sejak kepindahannya pada musim panas 2023. Karena itu, hingga belakangan ini juga tidak pernah menjadi pembahasan bahwa kapten tim nasional Inggris itu mungkin hanya akan memperpanjang kontrak selama satu tahun.

Getty Images

Kontrak baru untuk Harry Kane: Apa yang masih harus dinegosiasikan?

Meski demikian, kabarnya masih ada kendala pada detail susunannya. Sementara Bayern kabarnya hanya ingin memperpanjang kontrak itu dua tahun lagi hingga 2029, Kane ingin ada opsi untuk satu musim tambahan sampai 2030. Beberapa hari lalu, sang mesin gol sudah memberi sinyal bahwa kesepakatan akan segera tercapai.

"Kami sedang menjalani pembicaraan yang bagus dan sudah sangat dekat," kata Kane kepada surat kabar Inggris Independent dan menambahkan: "Masih ada beberapa hal yang harus kami bereskan. Saya rasa tidak akan terlalu lama lagi sebelum ada kabar." Kane merasa "sangat nyaman di tim, dengan pelatih, dan di lingkungan klub".

Sejak kepindahannya senilai 95 juta euro dari Tottenham Hotspur ke Bayern, Kane mencatatkan statistik mengesankan berupa 101 gol dalam 98 pertandingan Bundesliga. Di Liga Champions, Kane juga sudah mencetak 34 gol untuk Bayern dalam 39 laga. Pada tahun ini, ia juga termasuk di antara favorit peraih Ballon d'Or, setelah mengamankan Sepatu Emas dengan total 73 gol untuk Bayern dan Inggris.