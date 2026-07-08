Kontradiksi?.. Penilaian mengejutkan atas keputusan wasit dalam pertandingan Mesir melawan Argentina

Keputusan wasit dalam pertandingan antara Mesir dan Argentina terus memicu kontroversi, setelah platform “Archivo Var” asal Spanyol yang berspesialisasi dalam menganalisis kinerja wasit, wasit asal Prancis, François Letexier, skor 5,5 dari 10, dengan menilai bahwa penampilannya dapat diterima, dan keputusan-keputusannya yang menentukan dalam pertandingan tersebut secara keseluruhan tepat.

Hal ini terjadi meskipun protes dari pihak Mesir semakin meningkat, setelah Federasi Sepak Bola Mesir (FIFA) mengajukan keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menuntut penyelidikan terhadap Litxer dan tim Video Assistant Referee (VAR), serta menyingkirkan mereka dari tugas memimpin pertandingan-pertandingan turnamen selanjutnya, dengan alasan kesalahan wasit yang memengaruhi hasil pertandingan.

Platform Spanyol tersebut, melalui situs resminya, menilai bahwa wasit asal Prancis itu “kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya”, setelah memimpin pertandingan yang berlangsung sengit dan seimbang hingga detik-detik terakhir, sambil mencatat bahwa ia memberikan tendangan penalti yang tepat untuk Argentina, serta mengambil keputusan yang tepat dengan menganulir gol Mustafa Ziko setelah meninjau tayangan ulang video, karena adanya pelanggaran di awal serangan.

“Archivo Far” juga membela keputusan wasit yang tidak memberikan tendangan penalti untuk Hamdi Fathi sebelum gol ketiga Argentina, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak mencapai tingkat pelanggaran, dan hanya berupa “tarikan ringan pada jersey di area yang jauh dari jalur bola”, sehingga tidak ada alasan untuk melibatkan teknologi video.

Di sisi lain, platform tersebut mencatat bahwa Letxer tidak menampilkan penampilan yang sempurna, menjelaskan bahwa ia melakukan beberapa kesalahan selama pertandingan, namun berhasil mengendalikan menit-menit akhir dengan karakter yang kuat. Namun, platform tersebut memberinya nilai 5,5 dari 10, yang menurut banyak pengamat merupakan ketidaksesuaian antara nilai tersebut dengan penilaian situasi yang dilakukan oleh platform.

Penilaian ini muncul di saat keputusan wasit dalam pertandingan tersebut masih menuai kritik luas, setelah sejumlah mantan bintang sepak bola, termasuk Gary Neville, Roy Keane, dan Alan Shearer, ikut menyuarakan keraguan terhadap konsistensi keputusan wasit dan teknologi video, sementara mantan bintang Argentina Claudio López mengakui bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapatkan tendangan penalti sebelum gol ketiga Argentina.