"Sebenarnya hampir di setiap pertandingan kami pernah saling berteriak," ungkap Waldemar Anton baru-baru ini. Namun, itu bukan masalah besar bagi dirinya maupun Serhou Guirassy, karena keduanya sudah saling mengenal "begitu lama sehingga kami juga bisa saling menyampaikan pendapat di lapangan, meski mungkin kadang sedikit kelewatan", kata bek Borussia Dortmund itu.

Pada Sabtu malam saat menang 1-0 atas VfB Stuttgart, Anton sebenarnya kembali punya alasan untuk menegur Guirassy. Sang penyerang berjalan terlalu lambat keluar lapangan saat ditarik pada menit ke-74, sehingga sesuai aturan baru pemain pengganti Fabio Silva harus menunggu 60 detik sebelum diizinkan masuk ke lapangan. Dalam waktu singkat itu, BVB bermain dengan kekurangan jumlah pemain - dan pelatih Niko Kovac bereaksi dengan sangat kesal terhadap kelambanan Guirassy.

Anton pun bisa tetap fokus pada tugas utamanya. Melawan mantan klubnya, tempat para suporter secara tradisional mencemoohnya keras setiap kali menyentuh bola setelah kepindahannya yang mendadak ke Dortmund dua tahun lalu, pemain 30 tahun itu juga cukup sibuk. Namun, sekali lagi, dirinya dan timnya tak mampu ditembus.

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Waldemar Anton punya andil besar dalam kebangkitan BVB

Pekerjaan bertahan jelas tidak pernah kurang bagi para pemain defensif Borussia sejak Kovac mengambil alih tim. Namun, sang pelatih kini nyaris menyempurnakan kemampuan itu dalam skuadnya. Musim lalu BVB sudah mencatat pertahanan terbaik di liga dengan 34 gol kebobolan. Setelah empat pertandingan musim ini, di mana tim asal Westfalen itu tiga kali mencatatkan clean sheet, mereka kembali berada di papan atas bersama Bayern Munich dengan hanya dua kali kebobolan.

Jika perkembangan ini diurai ke performa individu, Anton tanpa diragukan punya peran yang sangat besar. Setelah musim pertama yang cukup rumit, ketika ia harus absen cukup lama untuk pertama kalinya dalam kariernya akibat dua cedera robekan serat otot yang praktis datang beruntun, Anton kini menjelma menjadi "konstanta total" di BVB, seperti yang sudah dikatakan Kovac tentang dirinya beberapa bulan lalu.

Sang pelatih tak pernah melewatkan kesempatan untuk memuji anak asuhnya setinggi langit, meski sebutan seperti "pemimpin lini belakang" tidak begitu disukai Anton. Teranyar, sebelum laga pembuka Liga Champions melawan Villarreal, Kovac berkata tentang Anton: "Dia adalah seorang pemimpin. Sosok yang berjalan di depan. Dia berpikir, makan, tidur, minum sepakbola 24/7. Seseorang yang mendukung rekan-rekannya, tak pernah menyerah, dan memberikan segalanya untuk tim - sebuah teladan."

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Berapa kali Waldemar Anton menjadi starter untuk BVB pada 2025/26?

Musim lalu Anton sebenarnya sudah menjalani musim yang luar biasa dan tampil lebih stabil secara defensif dibandingkan rekan duetnya Nico Schlotterbeck, yang seperti awal musim ini juga sempat cedera. "Ironman" (julukan Kovac untuk Anton) melakukan itu dengan tingkat keandalan dan konsistensi yang sangat tinggi, yang juga tercermin dalam angka-angka mentah: hanya dalam tiga dari 47 pertandingan kompetitif Anton tidak tersedia bagi tim pada 2025/26. Di liga dan piala, ia menjalani seluruh 35 penampilan selama 90 menit penuh.

Karena partisipasinya di Piala Dunia bersama Jerman, Anton termasuk pemain Dortmund yang memiliki waktu persiapan paling sedikit jelang dimulainya musim baru. Namun, pemain yang sudah 15 kali membela tim nasional itu nyaris tidak kehilangan apa pun. Sejak saat itu, Anton justru melanjutkan dari titik terakhirnya - dalam performa top yang mutlak.

Yang membuat Anton begitu berharga selain ketersediaannya yang nyaris selalu ada: ia memimpin lewat nilai-nilai seperti disiplin, mentalitas, dan daya juang. Anton bermain tanpa banyak gaya, bertahan dengan keras kepala sekaligus tangguh, dan merupakan petarung sejati. Antisipasinya berkembang menjadi salah satu kualitas paling menonjol. Sejak Mats Hummels, tak ada lagi yang bertahan ke depan dengan begitu cerdas dan sukses di BVB seperti Anton.

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Waldemar Anton saat ini adalah bek tengah Jerman terbaik

Itu juga tercermin dalam statistik: Anton termasuk pemain terbaik di liga dalam hal persentase duel, duel udara yang dimenangi, bola yang dipotong, dan sapuan. Ia tak tergantikan bagi stabilitas Dortmund dan karena itu menjadi salah satu wajah kebangkitan di bawah Kovac. Melihat start musimnya yang kuat dan kondisi yang sedang ia jalani, saat ini tidak ada bek tengah Jerman yang lebih baik daripada Anton.

Karena itu, akan terasa mengherankan jika ia tidak memegang peran penting dalam era baru tim nasional. Seperti Kovac, pelatih tim nasional Jürgen Klopp menggaungkan sepakbola yang membangun kekuatannya dari pertahanan yang kokoh. Anton sangat berpengalaman, secara fisik maupun mental sepenuhnya prima, seorang dirigen kuat untuk lini pertahanan, dan penopang penting bagi pemain muda - pada dasarnya semua kualitas yang esensial bagi visi Klopp untuk tim DFB masa depan.

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Peran apa yang akan dimainkan Waldemar Anton di tim DFB di bawah Jürgen Klopp?

Kekurangan Anton di tim nasional dalam jangka panjang mungkin adalah kaki kirinya yang tidak sekuat Schlotterbeck serta umpan diagonal hebat dalam membangun serangan, yang membuat Schlotterbeck sedikit lebih diprediksi. Namun, apakah perlu benar-benar dikatakan bahwa Jonathan Tah dari Bayern tetap menjadi bek tengah nomor satu yang tak tergoyahkan?

Yang pasti, dari Anton sendiri tidak banyak promosi untuk dirinya yang bisa diharapkan. "Sangat tenang, sangat sederhana, sangat rendah hati," kata Kovac tentang Anton suatu ketika: "Mengesampingkan ego pribadinya dan menempatkan tim di depan - benar-benar luar biasa." Bagaimana situasi persaingan Anton di tim nasional Jerman akan berkembang, waktu yang akan menjawab. Di BVB, pemuncak klasemen liga saat ini, ia jelas tak perlu lagi menghadapi itu.

Waldemar Anton: Data performanya di BVB