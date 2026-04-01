Al Ahli v Kawasaki Frontale: AFC Champions League Elite Final

Konfederasi Sepak Bola Asia Menolak Permohonan Al-Ahli Jeddah

Pintu tertutup bagi klub Saudi

Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) menolak permintaan manajemen klub Al-Ahli Jeddah menjelang pertandingan melawan Al-Duhail dari Qatar di babak 16 besar Liga Champions Asia.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Al-Ahli Jeddah meminta AFF untuk mengubah jadwal pertandingan melawan Al-Duhail yang semula dijadwalkan pada 13 April mendatang di Stadion Al-Inmaa, Jeddah, namun permohonan tersebut ditolak.

Al-Ahli akan bertanding melawan Al-Duhail pada pukul 17.45 waktu Saudi di Stadion Al-Inmaa, yang akan dilanjutkan dengan pertandingan Al-Hilal melawan Al-Sadd dari Qatar pada pukul 21.00 pada hari yang sama di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal.

Pihak manajemen Al-Ahli Jeddah ingin mengubah jadwal agar sesuai dengan keinginan para pendukung yang ingin menonton pertandingan, namun Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) menolak permintaan klub Saudi tersebut.

Asian Football Confederation (AFC) telah melakukan undian babak perempat final Liga Champions Asia Elite pada Rabu pagi lalu di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, yang akan diselenggarakan di kota Jeddah.

Pemenang dari pertandingan Al-Ahli melawan Al-Duhail dari Qatar akan menghadapi Johor Darul Ta'zim dari Malaysia, sementara tim Vissel Kobe dari Jepang akan menunggu pemenang dari pertandingan Al-Hilal dan Al-Sadd. Pemenang dari pertandingan Al-Ittihad melawan Al-Wahda dari Uni Emirat Arab akan menghadapi Machida Zelvia dari Jepang, sedangkan pemenang dari pertandingan Tractor dari Iran dan Shabab Al-Ahli dari Uni Emirat Arab, Buri Ram United dari Thailand.

