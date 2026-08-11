Bursa transfer memasuki fase-fase krusialnya, dan pergerakan mulai meningkat di dalam tubuh Barcelona, yang saat ini fokus memperkuat skuadnya dengan transfer Rodri, Julian Alvarez, dan Cancelo, di samping upaya melepas sejumlah pemain. Hal ini menjadi keharusan untuk menyediakan ruang di batas gaji yang memungkinkan pelaksanaan perencanaan ambisius yang dipimpin oleh Deco dan Hans Flick.

Barcelona sebelumnya telah menyetujui kepergian Araujo, sementara berharap dapat menuntaskan kepindahan Marc Casado dalam beberapa hari mendatang dengan nilai sekitar 40 juta euro.

Jules Kounde juga termasuk salah satu pemain yang mungkin akan dibuka pintu kepergiannya oleh Barcelona jika ada tawaran finansial yang sesuai.

Menurut surat kabar Sport, "Bek asal Prancis itu telah bergabung dalam latihan persiapan menghadapi musim baru, namun Arsenal memantau situasinya dari dekat. Jika Kounde menunjukkan kesediaan untuk pergi, klub London itu akan siap bergerak dengan tegas, di tengah pencarian mereka akan seorang bek kelas satu yang mampu bermain sebagai bek tengah sekaligus bek sayap."

Ide untuk merekrut Kounde sangat disukai oleh Mikel Arteta, tetapi belum ada kemajuan apa pun sejauh ini, terutama karena pemain itu baru saja memperpanjang kontraknya dengan Barcelona, dan semua indikasi menunjukkan keinginannya untuk bertahan bersama klub Catalan tersebut.

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Pertemuan dengan Flick menentukan masa depan Kounde

Meski demikian, Kounde masih menunggu untuk mengadakan pertemuan dengan Hans Flick, yang sebelumnya telah menjelaskan sikapnya kepada sejumlah pemain, di antaranya Araujo dan Casado, sehingga akan menjadi keharusan untuk menunggu hasil dari pembicaraan ini.

Kounde hari ini bergabung dalam latihan, sementara masa depan pemain itu masih terbuka pada lebih dari satu kemungkinan. Barcelona ingin melakukan beberapa perubahan pada lini belakangnya, tetapi pelaksanaan rencana ini membutuhkan pemasukan finansial tambahan, dan pemasukan ini bisa saja datang dari penjualan Kounde.

Di sisi lain, Arsenal bergerak di bursa transfer untuk mencari seorang bek yang fleksibel, sehingga mampu menjalankan peran bek tengah dan bek kanan. Arteta memberikan perhatian besar kepada pemain serbaguna, dan hal itu membuat Kounde sangat cocok dengan gaya permainannya.

Arsenal juga memulai musim baru di tengah masalah yang jelas di lini pertahanan. William Saliba absen untuk waktu yang belum ditentukan akibat masalah di punggung, sementara Jurrien Timber mengalami masalah kronis di area paha, yang membuat keikutsertaannya secara reguler menjadi hal yang sulit. Karena itu, Arsenal dipastikan mengarah untuk merekrut seorang bek baru dalam beberapa pekan mendatang.

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Dilema Konsa

Arsenal sebelumnya telah menjadikan bek Aston Villa, Ezri Konsa, sebagai target utama mereka di bursa transfer, tetapi klub Inggris itu meminta lebih dari 75 juta euro untuk melepas pemain tersebut, sebuah nilai yang dianggap Arsenal terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan bursa transfer.

Jika nilai ini tetap dipertahankan, Kounde akan menjadi opsi penting bagi Arsenal, tetapi klub London itu terlebih dahulu perlu meyakinkan sang pemain, terutama karena Flick tidak lagi menganggapnya sebagai elemen strategis dalam proyeknya.

Meskipun Kounde adalah pemain penting di Barcelona, perannya menurun selama musim lalu, dan Flick cenderung mengandalkan Eric Garcia sebagai pilihan utama di posisi ini.

Barcelona menunggu tawaran besar untuk melepas Kounde

Barcelona memantau perkembangan pada saat ini, dengan kesiapannya menghadapi skenario apa pun. Klub itu akan siap menyetujui tawaran finansial yang besar untuk menjual Kounde, dengan tujuan menggunakan hasilnya untuk merekrut seorang bek dari level tertinggi.

Jika Kounde pergi, Flick akan memiliki opsi di sisi kiri berupa Cancelo, yang kepindahannya ke Barcelona sudah dekat, dan Alejandro Balde, sementara di sisi kanan tim memiliki alternatif seperti Eric Garcia dan pemain muda Xavi Espart, yang jelas disukai oleh pelatih asal Jerman itu.

Dengan demikian, kata terakhir akan berada di tangan Kounde sendiri, yang terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2030, dan sangat dihargai di Liga Primer Inggris.

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