Marti Perarnau, jurnalis dan penulis yang mengkhususkan diri pada sepak bola profesional, terutama Barcelona dan Pep Guardiola, berbicara dalam program "La Graderia del Palco" di radio Ser Catalunya, untuk menganalisis perjalanan karier bintang Manchester City, Rodri, dari dua sudut pandang: olahraga dan pribadi.

Perarnau, yang memiliki hubungan erat dengan Manchester City, sebagaimana dikutip situs radio "Cadena Ser", menjelaskan bagaimana gelandang itu harus menjalani proses adaptasi yang panjang saat bergabung dengan klub Inggris tersebut, dan bagaimana setelah dua tahun bekerja keras di level teknis, taktis, dan psikologis, ia menjadi pemain penentu seperti yang kita kenal saat ini.

Ketika ditanya apakah ia telah menduga kejutan yang terjadi dalam kisah transfer Rodri setelah sebelumnya begitu dekat dengan Real Madrid, lalu keadaan berbalik dan Barcelona menjadi pilihan pertamanya, ia berkata: "Ketika muncul keyakinan bahwa Rodri akan pindah ke Real Madrid, saya mencoba memastikan kebenarannya."

Ia menambahkan: "Kebetulan saya bertanya pada hari pernikahan Dani Cudina, pelatih Barcelona yang sebelumnya adalah pelatih Manchester City. Di sana ada orang-orang dari Barcelona, dan yang lain dari City, serta banyak orang yang terkait dengan kedua klub ini. Pada hari itu, mereka memberi tahu saya bahwa hal-hal tersebut, terutama terkait Rodri, tidak berjalan seperti yang diberitakan pers, melainkan berlangsung dengan cara yang sama sekali berbeda. Jadi, sementara media menafsirkan satu hal, jalan yang ditempuh Rodri sebenarnya menuju arah yang sama sekali berbeda."

Mengenai kepribadian Rodri, ia menjelaskan: "Ia orang yang sangat serius dan kompetitor sengit. Ketika bergabung dengan Manchester City, ia menghadapi banyak kesulitan. Ia masih sangat muda, sekitar dua puluh tiga tahun, dan mungkin ia belum menyadari besarnya ekspektasi yang akan dihadapinya."

Ia melanjutkan: "Mudah untuk bermain bersama Villarreal dan bersinar, tetapi sulit untuk bermain bersama Manchester City, bersaing di Liga Primer Inggris dan seluruh gelar Inggris, serta berlatih bersama Pep Guardiola. Ia menderita dalam dua tahun pertama, dan harus bekerja keras untuk memperbaiki kesalahan dan titik-titik kelemahan yang dilihat oleh para pelatih pada dirinya."

Ketika ditanya apakah ia pemain yang berbeda dari gaya lazim para pemain sepak bola saat ini, ia menuturkan: "Ya. Ia memiliki gelar dalam manajemen bisnis, tidak menggunakan media sosial, lebih memilih menjauh dari sorotan, dan ia adalah rekan setim yang luar biasa. Ia sama sekali berbeda dari pemain sepak bola tradisional."

Ia melanjutkan: "Di Manchester, ia hampir tidak pernah terlihat dalam situasi yang tidak pantas bagi atlet kelas atas. Ia sangat menjaga dirinya, bekerja keras, dan mengungkapkan pendapatnya secara terus terang, tetapi ia juga terbuka untuk mendengar apa yang diinginkannya. Meski begitu, ia juga memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri dari batasan, yang kita lihat dalam selebrasinya, dan terkadang, di atas lapangan. Ketika ia sedikit kehilangan kendali diri, ia mungkin melakukan kesalahan. Tetapi itu kesalahan-kesalahan kecil. Secara umum, ia adalah orang yang sangat disiplin."

Saat ditanya apakah ia mampu memainkan peran pemimpin di ruang ganti Barcelona, ia menjelaskan: "Ia sangat jelas dalam hal ini, dan akan memberikan pengaruh besar pada para pemain muda, karena ia sendiri telah melalui pengalaman ini di Manchester City. Ketika bergabung dengan tim di usia dua puluh tiga tahun, ia mendapati dirinya bersama seorang pemain veteran seperti Fernandinho, yang menjadi andalan di posisinya, dan ia harus belajar darinya."

Ia menyambung: "Ia juga bermain bersama pemain-pemain seperti Kevin De Bruyne dan Gundogan. Ruang ganti di sana bercirikan ketegasan, dan segala hal dikatakan dengan sangat jelas, baik di saat-saat baik maupun buruk. Rodri banyak mengambil manfaat dari jenis pembelajaran ini, dan memberikan kontribusi-kontribusi berharga. Kini, jika ia akhirnya bergabung dengan Barcelona, ia harus memainkan peran yang sepenuhnya berlawanan dengan peran yang dimainkan Fernandinho bersamanya: menjadi pemain veteran yang membimbing para pemain muda."

Sang jurnalis mengisahkan sebuah cerita yang menggambarkan sifat kepribadian Rodri, katanya: "Ada sebuah situasi yang benar-benar lucu. Suatu hari, saya menerima telepon dari Manchester dan mereka menanyakan pendapat saya tentang siapa yang akan memenangkan lomba lari 400 meter antara Rodri dan Ferran Torres. Keduanya sangat kompetitif, karena masing-masing mengklaim dirinya lebih baik dari yang lain. Mereka menghabiskan sepanjang sore berdebat tentang siapa yang akan memenangkan lomba imajiner ini. Saya memilih Rodri. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya ia: ia ingin menang bahkan dalam hal sepele seperti ini."