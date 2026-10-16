Vincent Kompany, pelatih Bayern Munich, membiarkan posisi penjaga gawang timnya pada laga melawan Leipzig, Sabtu besok, masih menggantung di tengah keraguan seputar kesiapan kiper sekaligus kapten tim, Manuel Neuer.

Kompany menyampaikan dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang digelar pada hari Jumat ini: "Manuel tidak berlatih kemarin, dan itu berarti kami harus mengevaluasi bagaimana perasaannya serta melihat kondisinya hari ini. Kami tidak punya informasi lebih dari itu."

Ia menambahkan sambil menjelaskan: "Saya tidak ingin berperan sebagai dokter. Cederanya ada di kakinya, bukan di paha atau pundak, dan tidak akan memakan waktu lama. Entah ia kembali besok atau pekan depan, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Pertama-tama ia harus merasa lebih baik dan kembali berlatih ketika ia mampu, saat itulah fase ini berakhir."

Menurut jaringan "Sky Sport", keputusan diambil pada sore hari bahwa kiper muda Jonas Urbig akan tampil sebagai starter menghadapi Leipzig, sehingga kiper veteran berusia 40 tahun itu absen dari laga tersebut setelah sebelumnya juga tidak mengikuti sesi latihan terakhir.

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Neuer memang sudah absen karena cedera pada pertandingan melawan klub Norwegia, Viking, yang berakhir dengan hasil imbang (3-3). Saat itu Kompany mengatakan: "Mano tidak berlatih hari ini karena ia merasakan nyeri di kakinya," yang membuka pintu bagi Urbig untuk menjaga gawang raksasa Bavaria pada laga tersebut juga.

Hal ini terjadi setelah blunder fatal yang dilakukan Neuer pada hasil imbang Bayern Munich di pekan lalu melawan Augsburg dengan skor (2-2). Kesalahannya menyebabkan gawang Bayern kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, sehingga memicu banyak perdebatan mengenai kelayakannya untuk terus menjaga gawang raksasa Bavaria.

Perlu dicatat bahwa Bayern Munich menempati peringkat ketiga di Liga Jerman dengan 11 poin, terpaut dua poin dari Freiburg yang berada di puncak klasemen.