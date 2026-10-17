Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Kompany mengalami cedera menghadapi Leipzig, Eberl ungkap situasinya menjelang duel kontra Arsenal

Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
RB Leipzig
Bundesliga
Bayern Munich vs Arsenal
Arsenal
Champions League
V. Kompany
Jerman
Inggris
Belgia

Pelatih asal Belgia itu tidak bisa memberikan instruksi kepada para pemain dari pinggir lapangan

Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, mengungkapkan bahwa pelatih tim Vincent Kompany mengalami masalah pada pangkal paha, selain terserang virus sepanjang pekan ini, yang membuatnya tidak bisa memberikan pernyataan setelah laga melawan Leipzig, yang berakhir dengan kemenangan besar raksasa Bavaria (6-1), hari Sabtu ini di Allianz Arena, dalam ajang Bundesliga.

Di sisi lain, surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa Kompany terpeleset saat keluar dari lorong pada pertandingan melawan Leipzig, sehingga kakinya sedikit terkilir.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa pelatih asal Belgia itu kesulitan menaiki tangga secara normal saat jeda antara dua babak, sehingga ia menempuh jalan lain menuju koridor dalam stadion melalui salah satu sudut.

Baca juga

Di balik keputusan: Mengapa Flick menyingkirkan Hamza Abdelkarim dari tim utama Barcelona?

Statistik Liga Champions: Real Madrid raja comeback sepanjang sejarah, Barcelona di posisi kedua

Eberl mengambil alih tugas menghadiri konferensi pers setelah pertandingan menggantikan Kompany, dan berbicara tentang kemungkinan kehadiran pelatih tersebut di bangku cadangan saat menghadapi Arsenal yang dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang, dalam laga matchday ketiga Liga Champions Eropa.

Eberl berkata: "Tidak ada yang menghalanginya untuk hadir bersama tim. Dia duduk di bangku cadangan, jadi masalahnya tidak besar. Dia tidak memimpin tim secara langsung dari pinggir lapangan, dan Aaron Danks serta Rene Maric yang mengambil alih tugas itu, hal ini menunjukkan betapa harmonisnya para anggota staf kepelatihan."

Direktur olahraga Bayern Munich itu menambahkan: "Saya berasumsi bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah pada hari Rabu (melawan Arsenal)."

Tim Bavaria berharap bisa kembali ke jalur kemenangan di level Eropa, setelah hasil seri mengejutkan di kandang lawan melawan klub Norwegia Viking (3-3), pada matchday kedua Liga Champions.


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google