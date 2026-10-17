Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, mengungkapkan bahwa pelatih tim Vincent Kompany mengalami masalah pada pangkal paha, selain terserang virus sepanjang pekan ini, yang membuatnya tidak bisa memberikan pernyataan setelah laga melawan Leipzig, yang berakhir dengan kemenangan besar raksasa Bavaria (6-1), hari Sabtu ini di Allianz Arena, dalam ajang Bundesliga.

Di sisi lain, surat kabar Jerman "Bild" menyebutkan bahwa Kompany terpeleset saat keluar dari lorong pada pertandingan melawan Leipzig, sehingga kakinya sedikit terkilir.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa pelatih asal Belgia itu kesulitan menaiki tangga secara normal saat jeda antara dua babak, sehingga ia menempuh jalan lain menuju koridor dalam stadion melalui salah satu sudut.

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Eberl mengambil alih tugas menghadiri konferensi pers setelah pertandingan menggantikan Kompany, dan berbicara tentang kemungkinan kehadiran pelatih tersebut di bangku cadangan saat menghadapi Arsenal yang dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang, dalam laga matchday ketiga Liga Champions Eropa.

Eberl berkata: "Tidak ada yang menghalanginya untuk hadir bersama tim. Dia duduk di bangku cadangan, jadi masalahnya tidak besar. Dia tidak memimpin tim secara langsung dari pinggir lapangan, dan Aaron Danks serta Rene Maric yang mengambil alih tugas itu, hal ini menunjukkan betapa harmonisnya para anggota staf kepelatihan."

Direktur olahraga Bayern Munich itu menambahkan: "Saya berasumsi bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah pada hari Rabu (melawan Arsenal)."

Tim Bavaria berharap bisa kembali ke jalur kemenangan di level Eropa, setelah hasil seri mengejutkan di kandang lawan melawan klub Norwegia Viking (3-3), pada matchday kedua Liga Champions.



