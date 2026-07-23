Prancis membuka peluang untuk mengajukan proposal bersama dengan Jerman guna menjadi tuan rumah Piala Dunia 2038, setelah Menteri Olahraga Prancis Marina Ferrari menyambut baik gagasan tersebut, seraya menegaskan bahwa penyelenggaraan turnamen olahraga besar merupakan bagian dari strategi negaranya dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam penampilannya di sebuah program pagi melalui radio Sud Radio, Ferrari menyinggung laporan-laporan yang membicarakan kemungkinan Prancis dan Jerman mengajukan proposal bersama untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, seperti yang dimuat surat kabar "Le Parisien", seraya menyebutkan bahwa gagasan tersebut belum memasuki tahap pelaksanaan resmi hingga saat ini, tetapi mendapat dukungannya.

Menteri Olahraga Prancis itu mengatakan seperti yang dikutip jaringan RMC Prancis: "Hal ini belum dikonfirmasi pada tahap ini, karena pengajuan permohonan dan pencalonan merupakan wewenang federasi-federasi olahraga. Saya belum dimintai pendapat hingga saat ini, dan saya jelas mengenai hal itu, tetapi gagasan ini sudah ada sejak beberapa waktu lalu."

Ia menambahkan: "Ini sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan ajang olahraga internasional besar yang tengah kami kerjakan di Prancis, yang kami beri perhatian besar."

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Kerja sama Prancis-Jerman dalam menjadi tuan rumah ajang olahraga

Ferrari menegaskan bahwa kerja sama antara Prancis dan Jerman di bidang olahraga menjadi semakin nyata dalam periode terakhir, seraya menilai bahwa kemitraan antara kedua negara bisa menjadi model sukses untuk menyelenggarakan turnamen-turnamen besar.

Ia menyinggung pengalaman menyelenggarakan Piala Dunia bola tangan pada 2029 antara kedua negara, dengan mengatakan: "Kami semakin sering bekerja sama dengan mitra-mitra Eropa kami, sebagaimana ditegaskan oleh Kejuaraan Dunia bola tangan yang akan diselenggarakan antara Prancis dan Jerman pada 2029."

Ia menambahkan: "Hal ini juga termasuk dalam kebijakan pengembangan ekonomi olahraga yang kami dukung kuat di Prancis."

Menteri Prancis itu menekankan dukungannya secara umum terhadap penyelenggaraan ajang olahraga besar, dengan menegaskan: "Kami mendukung semua ajang olahraga internasional besar."

Prancis bertumpu pada pengalamannya dalam menyelenggarakan turnamen

Ferrari menyatakan kebanggaannya atas kemampuan Prancis menjadi tuan rumah ajang-ajang olahraga terbesar dunia, dengan mencontohkan penyelenggaraan Piala Eropa 2016, lalu Olimpiade dan Paralimpiade di Paris 2024.

Ia mengatakan: "Setiap tahun Prancis akan menjadi tuan rumah sebuah ajang olahraga internasional besar, dan puncaknya adalah Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin pada 2030."

Ia menambahkan: "Sejak 2024 kami telah memperoleh pengalaman besar yang dikagumi seluruh dunia, dan kami mengekspornya, sebagaimana kami memiliki infrastruktur yang memungkinkan kami saat ini untuk menjadi tuan rumah ajang-ajang besar ini."

Prancis, yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia satu kali pada 1998 dan meraih gelar pertamanya di tanah sendiri, berupaya memperkuat kehadirannya dalam persaingan penyelenggaraan turnamen dunia, di saat sepak bola internasional bersiap menghadapi lebih banyak proposal bersama antara negara-negara Eropa.

Perlu diingat bahwa Piala Dunia 2030 akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko, sementara Arab Saudi menjadi tuan rumah edisi 2034.