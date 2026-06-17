Komentar pertama... Cristiano Ronaldo memecah keheningannya setelah kekecewaan di Kongo

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, akhirnya angkat bicara setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pembuka timnya di Piala Dunia 2026.

Timnas Portugal memasuki pertandingan hari Rabu yang digelar di Stadion "NRG" sebagai favorit untuk menang, namun harus puas dengan hasil imbang 1-1 pada laga pembuka Grup 11.

Ronaldo tampil mengecewakan selama pertandingan tersebut, dan gagal mencetak gol yang akan menjadikannya satu-satunya pemain yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Meskipun demikian, kapten Al-Nassr asal Saudi Arabia ini membagikan pesan positif melalui akun media sosialnya, di mana ia mengajak untuk tetap memelihara harapan lolos ke babak gugur.

Pemain berusia 41 tahun itu menulis, “Ini bukan awal yang kami harapkan, tetapi perjalanan masih panjang dan belum ada yang berakhir. Kita harus tetap tegar dan fokus pada pertandingan berikutnya.”

Tim Eropa ini bersiap menghadapi Uzbekistan, pendatang baru di turnamen ini, pada putaran kedua grup pada Selasa malam mendatang.