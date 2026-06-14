Pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, menolak mencari-cari alasan setelah timnya terpaksa puas dengan hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada Senin dini hari, dalam pertandingan putaran pertama Grup F Piala Dunia 2026.

Timnas Belanda sempat unggul dua kali, namun Samurai Biru Jepang bangkit dan mencetak gol penyeimbang di menit ke-88.

Koman mengatakan dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan: "Di akhir pertandingan, saya merasa sangat kecewa. Unggul dua kali lalu berakhir imbang adalah hal yang mengecewakan. Namun pada akhirnya, dengan tenang, saya menerima hasil imbang ini dengan sportivitas."

Dia menambahkan seperti dilansir situs "Foot Mercato": "Saya pikir Jepang adalah tim yang luar biasa, mampu memenangkan pertandingan besar, tapi kami yang lebih baik; bahkan saya merasa mereka takut pada kami sepanjang sebagian besar pertandingan."

Dia melanjutkan: "Anda tidak bisa mengendalikan segalanya dalam pertandingan. Saya ingin menang; itu memberi ketenangan pada tim. Namun, Jepang adalah tim hebat, semuanya baik-baik saja, kami bisa melanjutkan, sekarang saatnya membalas di hadapan Swedia pekan ini."

Bersama Belanda dan Jepang di Grup F, terdapat tim Tunisia dan Swedia, yang akan bertanding pada dini hari Senin.