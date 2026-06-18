Kokorela menjelang laga melawan Arab Saudi: Yamal telah banyak berubah

Pemain Real Madrid dan tim nasional Spanyol, Marc Cucurella, berbicara tentang pengaruh besar yang dimiliki rekan senegaranya, Lamine Yamal, bintang Barcelona, di dalam kamp tim La Roja selama Piala Dunia.

Timnas Spanyol sedang bersiap untuk menghadapi Arab Saudi pada Minggu mendatang, dalam pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Kokorela dalam wawancaranya dengan surat kabar El Mundo, di mana ia mengatakan, “Saya melihat Yamal telah banyak berubah sejak Kejuaraan Euro 2024.”

Ia menambahkan, “Saya rasa Yamal kini lebih matang. Dia telah menghabiskan beberapa tahun di sepak bola profesional dan kini sangat memahami apa yang harus dilakukannya.”

Ia melanjutkan, “Saya menikmati bermain bersamanya, dan kehadirannya bersama kami di tim nasional Spanyol. Saya berharap ia telah pulih dari cedera dalam kondisi yang baik, dan dapat banyak membantu kami.”

Mengenai tekanan dan tanggung jawab besar yang dipikul Yamal, ia berkomentar, “Ini sungguh luar biasa. Saya pernah berlibur ke Dubai, dan di sana pun saya menemukan papan iklan yang menampilkan dirinya.”

Dia menambahkan, “Yamal menghadapi semua itu dengan luar biasa, dan sangat alami. Dia tetap anak muda yang sama. Dia memang semakin matang, tapi dia tetap orang yang sama seperti sebelum menjadi bintang besar atau setenar ini.”

Dia menambahkan, “Ini adalah sifat terbaik yang dimiliki Yamal. Di usianya yang masih muda, cara dia menghadapi semua hal ini dengan begitu spontan dan alami sungguh mengagumkan. Dia baru berusia 18 tahun. Saya rasa tidak semua orang mampu menghadapi dan mengelola semua itu dengan cara seperti ini.”