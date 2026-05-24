Koeman sudah muak dengan kritik: ‘Saya Ronald Koeman, saya pernah melatih klub-klub terbesar…’

Ronald Koeman berpendapat bahwa kita di Belanda terlalu pesimistis terhadap tim nasional Belanda, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan NOS. Ia pun merasa bahwa kritik yang ditujukan kepadanya tidak selalu beralasan.

“Ya, saya sangat antusias,” kata Koeman saat berbincang dengan Joep Schreuder tentang Piala Dunia. “Kita harus memastikan tercipta suasana yang baik bersama para pemain dan staf. Dengan sikap positif, karena hal itu terkadang kurang di Belanda. Apakah itu mengganggu saya? Ya, kita memang terlalu negatif. Kita benar-benar memiliki pola pikir yang negatif.”

Koeman sering dituduh sebagai orang yang ‘tidak berani mengambil risiko’, kata Schreuder kepada pelatih timnas itu. “Ya, orang boleh saja berpikir begitu,” jawab Koeman. “Tapi itu seringkali label yang melekat pada diri seseorang. Beberapa pelatih diberi label bahwa mereka selalu berpikir menyerang, tapi menurut saya: itu tidak terlalu parah.”

“Kita dengan mudah memberi label pada seseorang,” desahnya. “Saya Ronald Koeman, saya pelatih tim nasional, saya pernah melatih klub-klub terbesar. Itu tidak bisa dicapai hanya dengan selalu membuat tim bermain tanpa risiko. Jadi, saya tidak setuju dengan itu.”

Tidak hanya gaya bermain pelatih timnas yang dikritik, pemilihan pemain pun dianggap kurang memuaskan menurut banyak orang Belanda. Saat ini Koeman sedang sibuk menyusun skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang, yang akan diumumkan secara resmi pada Rabu. Dengan pemain yang belum sepenuhnya fit seperti Memphis Depay, Jurriën Timber, dan Justin Kluivert, hal ini menjadi perhatian bagi sebagian orang.

“Jangan terlalu banyak pemain seperti itu. Tapi dalam skuad 26 orang, kamu bisa membawa satu atau dua pemain yang mungkin kurang ritme. Kamu tidak punya referensi yang jelas, karena mereka belum bermain dalam pertandingan penuh. Untungnya, kita masih punya beberapa hari,” kata Koeman dengan tenang.

Selain itu, pelatih tim nasional juga mempertimbangkan dengan matang karakter para pemain yang ia masukkan ke dalam skuadnya. “Kita berinteraksi setiap hari, jadi kita butuh pemain yang bisa menerima peran mereka. Jika mereka tidak diturunkan sebagai starter atau tidak masuk sebagai pemain pengganti, kita tetap ingin mereka tetap memberikan energi. Kita tidak ingin hal itu justru menguras energi kita.”