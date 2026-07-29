KNVB bereaksi sangat keras terhadap rencana Piala Dunia kontroversial dari Infantino

Setelah UEFA pada Selasa melontarkan kritik keras kepada FIFA, KNVB dan perdana menteri Inggris Andy Burnham juga menyatakan sikap tegas terkait rencana Gianni Infantino. Federasi-federasi sepakbola itu bereaksi terhadap laporan The Times dan Financial Times, yang menyebut presiden FIFA Gianni Infantino tengah menggarap rencana untuk menjual kepemilikan di Piala Dunia kepada para investor.

Menurut kedua media tersebut, FIFA ingin mendirikan perusahaan baru yang akan menampung hak-hak komersial dari antara lain Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub. FIFA akan tetap memegang saham mayoritas, sementara sisa saham sebagian akan diberikan kepada 211 federasi sepakbola nasional dan sebagian lagi kepada investor swasta.

Rencana itu bisa menghasilkan miliaran dan memberi Infantino peran komisaris Piala Dunia yang menguntungkan setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada 2031, tulis media-media Inggris tersebut.

UEFA pada Selasa sudah bereaksi dengan sangat keras terhadap laporan tersebut. "Ini melampaui batas yang seharusnya tidak pernah dilampaui oleh badan-badan pengelola sepakbola," tulis federasi itu dalam pernyataan resmi. Kini KNVB dan Burnham juga menyampaikan kecaman yang menghancurkan.

KNVB menyebut ini sebagai "perkembangan yang sangat mengkhawatirkan", tetapi belum ingin mendahului sikap final. "Kami belum menerima rincian resmi dari proposal tersebut dan masih banyak pertanyaan," demikian pernyataan KNVB.

"Kami juga berharap dalam waktu dekat dapat menggelar pembicaraan soal ini dengan UEFA dan federasi-federasi Eropa lainnya. Begitu rincian resmi tersedia, kami akan bersama-sama mempelajari dan membahas proposal tersebut secara cermat. Bagi KNVB, yang utama adalah bahwa kepentingan sepakbola, tata kelola yang baik, dan transparansi harus selalu menjadi pedoman."

Perdana menteri Inggris Andy Burnham juga telah menyatakan penolakannya terhadap rencana FIFA tersebut. Di media sosial, ia mengatakan bahwa Piala Dunia tidak boleh direduksi menjadi produk komersial. "Biar saya katakan dengan sangat langsung. Sepakbola bukan milik investor. Ini milik orang-orang yang memenuhi tribun dan berdiri di pinggir lapangan dari pekan ke pekan, hujan atau tidak hujan," kata Burnham.

"Piala Dunia bukanlah produk. Ini adalah turnamen olahraga terbesar di dunia dan bukan untuk dijual. Anda bisa menyajikan kesepakatan itu seindah mungkin. Begitu Anda menjual sebagian darinya, Anda telah menjualnya. Sepakbola adalah milik para penggemar. Selalu begitu dan akan selalu begitu."

Mantan presiden FIFA Sepp Blatter juga melontarkan kritik terhadap rencana penerusnya tersebut. Sosok asal Swiss itu, yang memimpin badan sepakbola dunia hingga 2015 sebelum Infantino mengambil alih jabatan presiden, melihat adanya perkembangan yang berbahaya. "Hubungan erat antara presiden FIFA dan presiden Amerika telah mencapai dimensi finansial yang sangat merugikan sepakbola. Tidak seorang pun berhak menjual olahraga kita," tulis Blatter di X.