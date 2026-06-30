Kluivert, Timber, dan Summerville terpaksa mengambil keputusan drastis setelah drama penalti

Bagi tim nasional Belanda, pertandingan babak 16 besar melawan Maroko di Monterrey berakhir sebagai malam yang harus segera dilupakan. Tim asuhan pelatih kepala Ronald Koeman akhirnya kalah 2-3 dalam adu penalti yang menentukan. Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Crysensio Summerville semuanya mengambil tanggung jawab, namun gagal mencetak gol dari titik penalti. Ketiganya kemudian menjadi sasaran banyak ujaran kebencian di media sosial.

Sekali lagi, adu penalti menghancurkan harapan Oranje di putaran final. Awal adu penalti tersebut sebenarnya cukup menjanjikan, dengan Teun Koopmeiners yang berhasil mencetak gol, sementara Neil El Aynaoui kemudian melihat tendangannya dari titik penalti membentur mistar gawang. Namun, setelah itu segalanya menjadi kacau. Kluivert mengecoh kiper Maroko Yassine Bounou dengan mengarahkan bola ke sudut yang salah, tetapi tendangannya kemudian membentur tiang gawang.

Setelah tendangan penalti yang berhasil dieksekusi oleh Wout Weghorst, kegagalan Timber (melenceng) dan Summerville (dihentikan oleh Bounou) akhirnya membuat Oranje tersingkir. Kluivert, Timber, dan Summerville tampak sangat terpukul segera setelah pertandingan usai, sementara rekan-rekan setim lainnya berusaha menghibur mereka.

Banyak pendukung sepak bola yang diliputi emosi setelah pertandingan, meskipun sebagian di antaranya melampaui batas dengan membombardir ketiganya di Instagram menggunakan komentar kebencian. Quinten Timber kemudian memutuskan untuk menonaktifkan kolom komentar di postingan-postingannya sepenuhnya, sementara Kluivert dan Summerville memperketat pengaturan komentar mereka untuk membatasi arus komentar kebencian. Kini, hanya orang-orang yang mereka ikuti sendiri yang dapat memberikan komentar di postingan mereka.

Tim Oranje kini, termasuk dua pertandingan persahabatan yang berakhir dengan adu penalti, telah 12 kali harus menjalani adu penalti. Mereka hanya menang saat melawan Swedia di Euro 2004 dan Kosta Rika di Piala Dunia 2014.

Menurut Ibrahim Afellay, banyak pemain timnas Oranje tidak mampu menahan tekanan saat mengambil tendangan penalti. Van Hooijdonk memiliki pendapat berbeda. “Tekanan tidak bisa dilatih, tapi kami memiliki pelatih kepala yang, selama kariernya sebagai pemain, telah mengambil 1.423 tendangan penalti. Dia berhasil mencetak semuanya, tanpa melakukan hal-hal aneh.”

“Letakkan bola, ambil ancang-ancang, dan tendang. Saya kira pelatih nasional itu seharusnya berkata: ‘Teman-teman, siapa pun yang mengambil penalti boleh saja gagal. Tapi dengan satu syarat: ambil ancang-ancang seperti biasa dan tendang.’ Semua hal konyol itu, saya jadi mual sekali mendengarnya...”

Menurut Afellay, Maroko adalah pemenang yang pantas. “Mari kita akui saja: sudah merupakan keajaiban bahwa Belanda bisa lolos ke babak adu penalti.”



