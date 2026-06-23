Klubnya menentukan harganya... Bintang Pantai Gading ini menarik perhatian Barcelona dan Paris Saint-Germain

Salah satu bintang Afrika yang berlaga di Piala Dunia 2026 telah menarik perhatian banyak klub besar Eropa, yang mulai memantaunya dengan cermat seiring dimulainya bursa transfer musim panas.

Situs Fichajes mengutipsurat kabar Turki Sabah bahwa klub Jerman RB Leipzig telah ikut dalam perburuan untuk merekrut bintang muda Pantai Gading, Krist Inau Olai (20 tahun), gelandang Trabzonspor asal Turki, yang menampilkan performa menonjol pada awal perjalanan “Gajah-Gajah” di Piala Dunia.

Dilaporkan pula bahwa Leipzig bergabung dalam daftar klub-klub besar yang tertarik pada pemain tersebut, yang mencakup Paris Saint-Germain, Barcelona, dan Chelsea.

Dilaporkan pula bahwa Leipzig memantau dengan cermat performa pemain yang memiliki sentuhan khas dan kemampuan merebut bola di lini tengah ini, setelah penampilannya yang menonjol saat menghadapi timnas Jerman meskipun timnas negaranya kalah 2-1. Dalam pertandingan tersebut, ia memenangkan 10 dari 14 duel dan berhasil melakukan 5 dribel dari 5 percobaan, dengan akurasi umpan mencapai 90%.

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Klub Trabzonspor berada dalam posisi tawar yang kuat, karena Olay terikat kontrak dengan klub Turki tersebut hingga tahun 2030, setelah pindah musim panas lalu dari Bastia (Prancis) dengan biaya hanya 5,5 juta euro.

Surat kabar Turki tersebut mengungkapkan bahwa Trabzonspor tidak akan melepas pemain tersebut dengan harga di bawah 50 juta euro, sekaligus meyakini bahwa angka tersebut berpotensi naik jika terjadi perang penawaran antara klub-klub besar untuk merebut Olay.

Transaksi yang mungkin terjadi ini dianggap sebagai lompatan besar dalam karier pemain muda yang memulai perjalanan sepak bolanya di jalanan Abidjan tanpa sepatu sebelum bergabung dengan Akademi Jean-Marc Gillo yang terkenal, yang telah melahirkan bintang-bintang sepak bola Pantai Gading seperti Yaya, Kolo Touré, dan Gervinho.

Jika Leipzig berhasil menuntaskan kesepakatan ini, Olay akan menjadi salah satu transfer termahal dalam sejarah klub Jerman tersebut, menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh transfer Xavi Simons (50 juta euro).

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