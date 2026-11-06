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Pemain tim nasional Said El Mala dari 1. FC Köln merasa tersanjung oleh rumor kemungkinan transfernya ke PSG, juara Liga Champions.

Menanggapi spekulasi mengenai ketertarikan klub yang mendominasi Liga Prancis itu, sang penyerang mengatakan kepada Sky: "Bohong kalau saya bilang itu tidak membuat saya merasa terhormat. PSG klub raksasa. Saya juga membacanya, jujur saja. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan kabar itu."

El Mala sudah sangat akrab dengan rumor transfer tentang dirinya dalam beberapa pekan dan bulan terakhir. Namun, ia tidak ingin mengubah caranya menyikapi rumor tersebut: "Saya sudah sering mengatakannya tahun lalu ketika rumor mulai bermunculan: Saya hanya fokus di sini, ingin bermain sepakbola dan tampil bagus. Saya ingin membantu FC, seperti mereka membantu saya, serta membahagiakan kota dan klub ini. Setelah itu, kita lihat apa yang terjadi."

Paris Saint-Germain harus bermain tanpa pemain sayap cepat Khvicha Kvaratskhelia selama berbulan-bulan. Dengan latar belakang itu, Sport Bild melaporkan pada pekan ini bahwa tersedia dana 80 juta euro untuk merekrut pengganti. Para petinggi PSG bahkan disebut telah secara resmi menghubungi bos FC Thomas Kessler untuk menjajaki kemungkinan transfer El Mala. Namun, tawaran resmi belum diterima di Geißbockheim. Selain itu, Köln berencana mempertahankan pemain serang yang piawai menggiring bola tersebut setidaknya hingga musim panas.

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El Mala pun tidak menyembunyikan keinginannya untuk suatu saat bermain di Liga Champions. Ia ingin "meraih banyak hal, bermain di Liga Champions suatu hari nanti. Kapan saatnya tiba, saya tidak bisa mengatakannya. Itu akan terjadi suatu hari nanti."

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Sampai kapan kontrak Said El Mala di 1. FC Köln?

Setelah berbagai drama transfer dan negosiasi dengan rival Köln di liga, BVB, serta klub Liga Primer FC Brentford, El Mala memperpanjang kontraknya di kota katedral itu hingga 2031 beberapa bulan lalu, tanpa klausul pelepasan. Ia menegaskan: "Saya memilih Köln karena merasa nyaman di sini. Saya tidak ingin pergi dari sini, meski begitu banyak yang datang. Tentu saja saya mendengarkan semuanya, itu sangat wajar. Saya banyak berbicara dengan jajaran pengurus dan pelatih, serta mendengar rencana untuk tim. Kalau saya melihatnya sekarang, rencana itu terlaksana persis seperti yang disampaikan. Kami kedatangan lebih banyak pemain yang berani berkreasi, yang dibutuhkan jika Anda memiliki gaya bermain seperti saya."

Getty Images

El Mala, yang berasal dari Krefeld dan dipanggil pelatih tim nasional Jürgen Klopp untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Serbia dan Belanda, merasa perkembangannya masih jauh dari selesai. Secara khusus, pemain berusia 20 tahun itu ingin "menjadi semakin sulit ditebak agar lawan tidak bisa mengantisipasi permainan saya. Sekarang tim-tim lawan sudah mewaspadai saya, jadi saya dijaga dua pemain. Saya sedikit mengubah posisi saya dan itu sangat, sangat membantu." Ia mengatakan bahwa dirinya masih harus menempuh "jalan yang panjang".

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El Mala mengawali musim dengan baik, mencatatkan empat gol dan satu assist dalam sembilan pertandingan kompetitif bersama tim peringkat ke-13 Bundesliga itu.