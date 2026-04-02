Klub besar Jerman harus menjalani sisa musim tanpa bintang utamanya

Schalke 04 harus bermain tanpa Edin Dzeko hingga akhir musim ini. Penyerang asal Bosnia itu mengalami cedera bahu saat bertanding melawan Italia di final babak play-off dan harus absen selama empat hingga enam minggu.

Selasa lalu, Bosnia dan Herzegovina berhadapan dengan Italia di final babak play-off kualifikasi Piala Dunia. Negara Balkan itu menang melalui adu penalti, namun Dzeko harus meninggalkan lapangan pada fase akhir perpanjangan waktu akibat cedera bahu.

Penyerang berusia 40 tahun itu mengumumkan melalui Asosiasi Sepak Bola Bosnia bahwa ia tidak perlu menjalani operasi dan akan absen setidaknya selama sebulan. “Saya tidak perlu dioperasi dan membutuhkan waktu satu bulan hingga enam minggu untuk pulih,” kata Dzeko.

Kehilangan Dzeko merupakan pukulan telak bagi Schalke. Die Königsblauen saat ini memimpin klasemen Bundesliga 2 dan berpotensi kembali ke kasta tertinggi setelah tiga tahun.

Mantan penyerang yang pernah membela Manchester City dan Inter ini bergabung dengan klub asal Gelsenkirchen pada Januari dan langsung menunjukkan performa impresif. Dzeko mencetak enam gol dalam delapan pertandingan serta memberikan tiga assist.

Ini adalah musim yang sangat menegangkan di kasta kedua Jerman. Tim yang pernah mencapai semifinal Liga Champions pada musim 2010/11 ini memimpin klasemen dengan 52 poin. SV Elversberg dan SC Paderborn hanya tertinggal satu poin, diikuti oleh Darmstadt dan Hannover 96 di posisi keempat dan kelima (50 dan 49 poin).

Pada 2021, Schalke terdegradasi ke Bundesliga 2 untuk pertama kalinya dalam tiga puluh tahun. Meskipun klub tersebut langsung kembali ke level tertinggi setahun kemudian, mereka harus turun kasta lagi pada 2023. Klub ini finis di papan tengah klasemen dalam dua musim terakhir.