Klopp: Wirtz bergabung dengan Liverpool pada waktu yang sama sekali tidak tepat

Jürgen Klopp, pelatih kepala timnas Jerman, membela rekan senegaranya Florian Wirtz, pemain Liverpool, di tengah kritik yang menerpanya belakangan ini.

Klopp mengatakan pada hari Sabtu ini, dalam konferensi pers menjelang laga melawan Yunani yang dijadwalkan berlangsung besok pada matchday kedua fase grup UEFA Nations League: "Ketika Anda melihat konteksnya secara keseluruhan, Anda akan menemukan bahwa Florian bergabung dengan Liverpool pada waktu yang sama sekali tidak menguntungkan."

Ia melanjutkan: "Hal ini berkaitan dengan meninggalnya Diogo Jota. Ia (Wirtz) bergabung dengan sebuah tim yang saat itu prioritas para pemainnya bukanlah sepakbola, dan itu sangat bisa dimaklumi."

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Klopp menambahkan: "Ia telah belajar banyak dari tahun pertamanya (bersama Liverpool). Kini ada musim baru di bawah kepemimpinan seorang pelatih baru, dan saya rasa ia telah bermain di seluruh pertandingan. Ia menampilkan level yang sangat bagus dari sisi fisik, dan tim mulai kembali menemukan kekompakannya."

Ia meneruskan: "Para pemain menyerang selalu membutuhkan tim yang bekerja dengan baik di sekeliling mereka. Dan setiap orang yang mencintai sepakbola masih bisa melihat betapa istimewanya Florian Wirtz sebagai seorang pemain."

Mantan pelatih Liverpool itu menambahkan: "Kami tidak bisa melakukan lebih dari apa yang kami lakukan di sini, dengan memberinya porsi latihan dan waktu bermain yang cukup. Langkah demi langkah, kami memberinya keyakinan dan perasaan yang baik, lalu kami mengembalikannya ke Liverpool. Saya mendoakan segala yang terbaik untuknya."

Wirtz dijadwalkan bergabung dengan skuad Jerman pada tahap kedua jeda internasional saat ini, namun Klopp memanggilnya lebih awal setelah cedera yang dialami Jamal Musiala dan Kai Havertz, sehingga ia menjadi tersedia untuk tampil menghadapi Yunani.

Jerman mengawali perjalanannya di UEFA Nations League dengan hasil imbang melawan Belanda (1-1), di Stadion Johan Cruyff di Amsterdam, sementara Yunani mengalahkan tuan rumah Serbia (2-1).



