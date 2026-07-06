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Klopp menyerang Trump dan Infantino: Dua orang yang tidak paham sepak bola

USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
F. Balogun
J. Klopp
AS
Belgia
Jerman

Campur tangan politik akan merusak permainan

Pelatih asal Jerman, Jürgen Klopp, yang juga merupakan analis di jaringan "Magenta TV", melontarkan kritik tajam terhadap laporan-laporan yang beredar mengenai campur tangan Presiden AS Donald Trump kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk mencabut sanksi skorsing terhadap pemain Fulari Balugun.

Keputusan kontroversial tersebut diambil pada Minggu malam, ketika FIFA mengizinkan penyerang asal Amerika Serikat itu untuk bermain dalam pertandingan timnas negaranya melawan Belgia di babak perdelapan final, meskipun ia sebelumnya telah diusir dengan kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina di babak sebelumnya.

Sementara pihak AS merayakan keputusan tersebut, Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan keterkejutannya yang mendalam dan akan menelaah semua jalur hukum yang tersedia, terutama setelah situs “The Athletic” mengungkap adanya percakapan telepon antara Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk menekan agar sanksi tersebut dicabut.

Klopp berkata dengan tegas: “Jika kesepakatan mereka benar, ini adalah bencana yang menghancurkan kredibilitas segalanya,” sambil menggambarkan Trump dan Infantino sebagai “dua orang yang tidak mengerti sepak bola dan tidak boleh campur tangan sama sekali.”

Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa pengusiran tersebut merupakan “keputusan yang tepat dan tidak diragukan lagi,” sambil menegaskan bahwa kesalahan wasit “adalah kenyataan yang kita hadapi dan atasi tanpa campur tangan pihak luar.”

World Cup
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USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL

Perlu dicatat bahwa Klopp memimpin daftar calon pengganti Julian Nagelsmann sebagai pelatih tim nasional Jerman, menyusul pengunduran diri Nagelsmann setelah tersingkir secara mengejutkan dari Paraguay melalui adu penalti.

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