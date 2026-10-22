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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
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Klopp mengkritik Kompany: Saya tidak paham cara bermain Bayern Munich dan peran Kane!

Bayern Munich vs Arsenal
Bayern Munich
Arsenal
Champions League
Freiburg vs Bayern Munich
Freiburg
Bundesliga
J. Klopp
V. Kompany
Serbia vs Germany
Serbia
Germany
UEFA Nations League A
Germany vs Netherlands
Netherlands
H. Kane
Jerman
Inggris
Belgia
Serbia
Belanda

Pelatih asal Jerman itu menyoroti aspek pertahanan

Jürgen Klopp, pelatih timnas Jerman, mengkritik gaya taktik yang diterapkan pelatih Vincent Kompany bersama Bayern Munich, menyusul pertandingan tim Bavaria itu melawan Arsenal, yang berakhir dengan skor imbang (2-2) pada Rabu malam di Stadion Allianz Arena, dalam laga pekan ketiga Liga Champions Eropa.

Pada babak pertama pertandingan, Klopp berbicara melalui jaringan "DAZN"mengenai sulitnya memahami sistem pertahanan Bayern Munich, dengan mengatakan: "Saya belum sepenuhnya memahami sistem pertahanan Bayern. Gaya permainan mereka terkadang hibrida; kadang penjagaan individu, kadang pertahanan individu, dan kadang pertahanan zona. Saya hanya ingin memahaminya, dan saya masih terus belajar."

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Mantan pelatih Liverpool itu menambahkan: "Dikatakan juga bahwa Harry Kane ada di mana-mana di atas lapangan. Saya menganggap itu luar biasa ketika Bayern menguasai bola. Tetapi ketika saya melihat Kane di lini pertahanan terakhir, atau menekan di tengah lapangan... dengarkan, saya bukan bapak sepak bola, dan setiap orang bebas melakukan apa yang diinginkannya, tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memahami cara bermain Bayern."

Ketika Kompany diminta menanggapi pernyataan tersebut, ia menghindari perdebatan dengan Klopp, dan hanya memberikan komentar mengenai peran Harry Kane, dengan mengatakan: "Harry ada di mana-mana, dan ia adalah pemain yang mengambil keputusan tepat secara mengagumkan dalam banyak kesempatan."

Kane melanjutkan penampilan gemilangnya melawan Arsenal, di mana ia menciptakan gol untuk Alphonso Davies, lalu mencetak gol dari titik penalti, untuk kembali menegaskan pentingnya dirinya dalam sistem serangan tim Bavaria, beberapa hari sebelum acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or tahun 2026.

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