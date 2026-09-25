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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
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Klopp menanggapi serangan Van Dijk: Saya tidak merasa bersalah sedikit pun

Netherlands vs Germany
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UEFA Nations League A
Germany vs Greece
Greece
J. Klopp
V. van Dijk
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Pelatih timnas Jerman menilai gol tersebut sah tanpa keraguan

Jurgen Klopp, direktur teknik timnas Jerman, menanggapi kritik Virgil van Dijk, kapten timnas Belanda, terhadap gol yang dicetak tim tamu dalam laga imbang (1-1) di Amsterdam, kemarin Kamis, pada pembuka kompetisi UEFA Nations League.

Klopp menanggapi, dalampernyataan kepada mediausai pertandingan, terhadap ucapan Van Dijk yang menyebut gol tersebut sebagai "aib", karena para pemain Jerman tidak membuang bola keluar untuk perawatan penyerang Belanda Brian Brobbey, dengan mengatakan: "Tentu saja itu bukan aib, golnya benar-benar sah. Saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Jika hal itu terjadi pada kami, saya akan meminta para pemain saya untuk terus bermain."

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Pelatih asal Jerman itu melanjutkan: "Aturan mengatakan bahwa wasitlah yang menghentikan permainan, bukan para pemain. Terlebih ketika Anda berada di sisi bertahan, Anda harus terus bermain, dan mereka tidak melakukan itu, dan kami memanfaatkannya dengan sangat baik, melalui serangan yang sangat luar biasa. Ada umpan silang yang bagus, pergerakan yang bagus, dan Felix (Nmecha) berada di tempat yang seharusnya, lalu ia melesakkan bola ke dalam gawang."

Klopp menambahkan: "Tentu saja itu bukan skandal, tetapi ketika Anda terbawa emosi sesaat, Anda diperbolehkan mengatakan apa pun," dalam merujuk pada pernyataan mantan pemainnya di Liverpool tersebut.

Pertandingan berakhir imbang, setelah Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda pada menit kedua masa injury time babak kedua, memanfaatkan umpan luar biasa dari pemain pengganti Ruben van Bommel.

Klopp memuji umpan tersebut sambil bercanda: "Saya harus mengatakan bahwa itu umpan yang luar biasa dari Van Bommel. Ia tidak mendapatkan kemampuan ini dari ayahnya (Mark van Bommel). Pasti ia mendapatkan cara menggunakan sisi luar kaki dari ibunya."

Hasil imbang itu terjadi pada pertandingan pertama Klopp sebagai pemimpin tim kepelatihan timnas Jerman, sementara timnas Belanda memulai era baru mereka di bawah kepemimpinan Xavi Hernandez.


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