Klopp meminta maaf kepada Nagelsmann: "Saya masih 'bodoh' meski sudah berusia 59 tahun"

Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, langsung meminta maaf kepada Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman, setelah pernyataan kontroversial yang ia sampaikan saat tampil sebagai analis di saluran televisi Jerman "Magenta TV".

Klopp mengatakan, "Untungnya, Julian (sampai saat ini) masih yang menentukan susunan tim," sambil langsung mengulang kata "sampai saat ini", yang memicu gelombang kritik luas di Jerman karena minatnya yang tersirat untuk melatih tim nasional, sebelum Klopp menyebut dirinya sendiri sebagai "orang bodoh" meskipun usianya sudah 59 tahun, menegaskan bahwa pernyataan tersebut "keluar begitu saja sehingga sama sekali tidak relevan".

Menurut laporan saluran "Magenta TV" Jerman, pernyataan Klopp memicu reaksi langsung di studio, di mana Thomas Müller, legenda Bayern Munich dan rekan analisnya, berkomentar dengan nada sarkastis: "Klopp, kita di bulan Juni... dan kamu sudah di bulan September!", merujuk pada Klopp yang terlalu terburu-buru, sementara Nagelsmann menanggapi dalam konferensi pers dengan mengatakan: "Saya punya pendapat, tapi saya tidak akan mengungkapkannya", sebelum kemenangan telak 7-1 atas Curaçao membantu menenangkan situasi.

Permintaan maaf

Klopp berkomentar di saluran "Magenta" dengan mengatakan: "Saya sudah menemukan kata yang paling saya benci tahun ini: (sampai saat ini)... Saya hampir menampar wajah saya sendiri karena itu, kata itu keluar begitu saja dari mulut saya sehingga sama sekali tidak relevan."

Dia menambahkan, "Saya sadar bahwa saya akan berusia 59 tahun lusa, dan saya masih bodoh," sebelum langsung meminta maaf kepada Nagelsmann setelah pertandingan dengan mengatakan: "Kami sepenuhnya mendukungmu, apa pun yang kamu lakukan."

Skandal ini menimpa Klopp sejak ia beralih menjadi analis olahraga setelah pensiun dari kepelatihan, di mana sudah lama beredar rumor bahwa ia adalah calon penerus untuk melatih tim nasional Jerman, sehingga pernyataannya diartikan sebagai isyarat ambisinya untuk memimpin Die Mannschaft di masa depan, meskipun Nagelsmann saat ini memimpin tim di Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar untuk mengembalikan dominasi Jerman di dunia sepak bola.