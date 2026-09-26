Klopp berusaha membangkitkan mayat

Semua orang menantikan Klopp "sang penyelamat" saat menghadapi Belanda. Ia adalah pelatih yang dikenal dengan sentuhan magisnya bersama Borussia Dortmund dan Liverpool, namun penampilan yang ditampilkan justru lemah dan kurang menjanjikan, seperti yang sudah menjadi kebiasaan dalam banyak pertandingan timnas Jerman selama satu dekade terakhir.

Meski masih terlalu dini untuk memberikan penilaian atas era Klopp setelah pertandingan pertamanya, level yang ditampilkan Die Mannschaft terus mempertegas sesuatu yang memang sudah pasti, yaitu bahwa sepak bola Jerman menghadapi krisis besar - dan belum pernah terjadi sepanjang sejarah - dalam melahirkan bakat-bakat kelas berat.

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Klopp tidak sekadar mengandalkan nama-nama yang sama yang digunakan para pelatih sebelumnya, melainkan melakukan sejumlah perubahan dan membuka pintu bagi wajah-wajah baru, dalam upaya menemukan solusi yang inovatif. Meski demikian, timnas tetap kesulitan baik di lini pertahanan maupun serangan.

Kesulitan juga tampak jelas di lini tengah, tempat Kimmich kembali setelah beberapa waktu menjalani peran sebagai bek kanan di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya, Julian Nagelsmann, namun ia gagal bersama Nmecha dan Amiri menguasai lini tengah lapangan melawan Belanda, yang melancarkan serangan demi serangan hingga menyamakan kedudukan (1-1), bahkan nyaris merebut kemenangan andai keberuntungan tidak berpihak pada Jerman.

Tidak ada yang lebih menggambarkan kerapuhan timnas Jerman selain penyelamatan kiper mereka, Marc-André ter Stegen, atas 9 tembakan dari tuan rumah. Para pemain cadangan pun tidak lebih baik dari para pemain inti, bahkan pemain berpengalaman Serge Gnabry memainkan peran paling menonjol dalam gol Belanda, melalui umpan salahnya yang direbut Ruben van Bommel, sebelum ia mengirim umpan kepada Jakpo yang mencetak gol.

Dilema Akademi

Awal yang mengecewakan bagi tim Klopp ini kembali menyoroti krisis minimnya bakat dalam sepak bola Jerman. Sementara Prancis, Inggris, dan Spanyol terus melahirkan bintang dari generasi ke generasi, akademi-akademi Jerman justru terlihat mandul dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan Jamal Musiala dan Florian Wirtz, yang dianggap sebagai masa depan Die Mannschaft, belum memberikan apa yang diharapkan dari mereka hingga saat ini, bahkan karier pemain pertama terancam akibat rentetan cedera. Angka-angka menunjukkan bahwa klub-klub Jerman kini lebih cenderung membeli pemain asing yang sudah jadi, ketimbang memberikan kesempatan reguler kepada para lulusan akademi bersama tim utama.

Di Liga Prancis, para pemain yang berusia 21 tahun atau kurang mendapatkan sekitar 17% dari total menit bermain, yang merupakan persentase tertinggi di antara liga-liga besar Eropa.

Liga Jerman mencatatkan angka yang serupa pada musim 2017-2018, ketika porsi pemain di bawah 22 tahun mencapai 17,2% dari total menit. Namun persentase itu merosot menjadi hanya 9,6% pada musim 2024-2025, angka terendah dalam 17 musim.

Kesaksian dalam hal ini juga datang dari Marc Lenz, CEO Liga Jerman, yang menilai bahwa sektor pemain muda di Jerman "bagus dan masih ada ruang untuk perbaikan", tetapi ia menyoroti bahwa hanya 9 klub Jerman yang masuk dalam 100 akademi terbaik di Eropa, dan bahwa jumlah bakat di Bundesliga "jelas lebih sedikit" dibandingkan di luar negeri.

Data-data ini menunjukkan bahwa krisis sepak bola Jerman tidak berkaitan dengan satu atau lain pelatih, dan bahwa selama tidak ada perubahan mendasar dalam pembinaan bakat, maka tahun-tahun paceklik Die Mannschaft akan berlangsung lama, dan baik Klopp maupun siapa pun tidak akan mampu menghidupkan kembali jasad timnas Jerman.



