Jurgen Klopp, pelatih kepala timnas Jerman, menunjukkan kekesalannya atas pembicaraan mengenai persaingan di posisi lini tengah antara para pemain Bayern Munich dan Die Mannschaft, yaitu Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, dan Joshua Kimmich. Ia menegaskan bahwa Kimmich akan tetap memiliki tempat di timnya, setelah absen dari laga melawan Arsenal di Liga Champions Eropa (2-2) pada Rabu kemarin, akibat meninggalnya sang ayah.

Klopp berbicara tentang duet Pavlovic dan Bischof, dalam studio analisis pertandingan melalui jaringan "DAZN": "Mereka berdua adalah partner yang hebat, dan mereka bisa bermain bersama dengan sangat baik. Saya hanya berpikir bahwa membicarakan hal ini sekarang adalah bentuk ketidakhormatan mutlak. Kita tidak bisa melakukan itu tanpa pembicaraan ini berubah menjadi diskusi tentang Kimmich juga. Joshua memiliki hal-hal lain yang harus ia hadapi hari ini," merujuk pada kabar duka tersebut.

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Pelatih Jerman itu melanjutkan: "Kimmich adalah gelandang luar biasa, dan ia akan selalu memiliki tempat di tim kami. Ini adalah diskusi yang hanya terjadi di negara ini, di mana orang-orang mengatakan bahwa jika seorang pemain tidak bermain sebagai starter dalam satu pertandingan, maka ia tidak akan pernah bermain lagi. Ini sungguh gila."

Klopp menambahkan: "Tim yang bagus membutuhkan lebih dari satu gelandang yang bagus, dan lebih baik lagi jika memiliki empat, lima, atau enam pemain yang bagus, sehingga bisa bermain sepak bola dengan cara tertentu."

Dalam konteks yang sama, Bischof mendapat pertanyaan setelah laga melawan Arsenal, apakah ia bersama Pavlovic merupakan duet jangkar masa depan Bayern Munich, lalu ia menjawab: "Saya sangat menikmati bermain bersama Pavlo. Namun kami semua tahu nilai Jo (Kimmich). Pada akhirnya, Vinny (Kompany) lah yang memutuskan siapa yang bermain."

Pemain muda itu menambahkan: "Saya hanya senang ketika berada di lapangan, dan mendapatkan menit bermain. Kita lihat saja apa yang akan dibawa masa depan untuk kami."



