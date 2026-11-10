Klausul rahasia selamatkan Manchester United dari biaya besar pemecatan Carrick

Masa depan Michael Carrick bersama Manchester United kini terancam, di tengah merosotnya hasil-hasil tim pada musim ini. Namun, sebuah klausul khusus dalam kontrak pelatih asal Inggris itu bisa menyelamatkan manajemen Manchester United dari pembayaran kompensasi finansial yang sangat besar seandainya diputuskan untuk memecatnya.

Surat kabar Inggris "The Sun" memberitakan bahwa Manchester United tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk melepas jasa Carrick, yang berusia 45 tahun, dan kini menjadi kandidat untuk pergi sebelum kompetisi kembali bergulir seusai jeda internasional.

Manchester United tengah menjalani situasi sulit di Liga Primer Inggris, setelah terperosok ke zona degradasi, meski berhasil bangkit pada menit-menit akhir dalam laga melawan Aston Villa, Minggu lalu, dan merebut hasil imbang dramatis dengan skor 4-4.

Hasil tersebut tidak cukup untuk meredakan situasi di dalam klub, terutama karena tim hanya meraih satu kemenangan dalam 10 pertandingan pertama musim ini, yang mendorong para petinggi Old Trafford untuk mempertimbangkan perubahan di jajaran staf kepelatihan.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Dalam konteks ini, Ben Jacobs, reporter jaringan "talkSPORT", mengungkap bahwa Manchester United bisa menghemat jutaan pound jika memutuskan untuk memecat Carrick, berkat sebuah klausul kontrak yang memungkinkan pemutusan hubungan antara kedua belah pihak setelah satu tahun.

Jason Wilcox, direktur sepak bola klub, dan Omar Berrada, chief executive, diperkirakan akan menyampaikan rekomendasi untuk melakukan perubahan teknis, dalam pertemuan mereka dengan Sir Jim Ratcliffe, pemilik saham Manchester United, di kota Monako, pada hari Selasa.

Di saat spekulasi mengenai masa depan Carrick kian meningkat, nama Mauricio Pochettino muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikannya, setelah "The Sun" mengungkap secara eksklusif bahwa pelatih asal Argentina itu tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Liga Primer Inggris jika Manchester United bergerak untuk merekrutnya.

Seusai hasil imbang melawan Aston Villa, saham Pochettino di bursa kandidat melonjak tajam, setelah peluangnya untuk menangani tim turun dari 25 banding 1 menjadi 2 banding 1, menjadikannya kandidat terkuat kedua untuk memimpin tim.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Pochettino, yang berusia 54 tahun, siap mendengarkan tawaran dari manajemen Manchester United, seandainya keputusan untuk memecat Carrick dibulatkan, yang membuka pintu bagi kepulangannya ke kompetisi Premier League.

Pelatih asal Argentina itu sebelumnya membawa timnas Amerika Serikat ke babak 16 besar Piala Dunia, sebelum perjalanannya berakhir dengan tersingkir di hadapan Belgia.

Pochettino sendiri juga memiliki klausul penalti dalam kontraknya, yang dapat diaktifkan jika Manchester United memutuskan untuk menempatkannya di puncak daftar target mereka untuk menangani tim secara teknis.

Perlu diingat bahwa Carrick memperoleh kontrak selama dua tahun, setelah berhasil membawa Manchester United lolos ke Liga Champions Eropa pada musim lalu, tetapi hasil-hasil saat ini menempatkan masa depannya dalam bahaya.

Tim hanya terpaut satu poin dari posisi terbawah dalam klasemen Liga Primer Inggris, sebuah indikasi atas besarnya kemerosotan yang mereka alami pada musim ini.

Tekanan terhadap Carrick kian bertambah setelah Bruno Fernandes, kapten Manchester United, melontarkan kritik tajam terhadap metode taktiknya, dalam sebuah wawancara kontroversial yang dilakukannya bulan lalu.

Penderitaan tim kian memburuk seiring ketidakmampuan mereka yang terus berlanjut untuk meraih kemenangan domestik kedua musim ini, menjadikan Manchester United satu-satunya klub di Liga Primer Inggris yang baru meraih satu kemenangan hingga saat ini.