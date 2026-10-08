Barcelona tetap menaruh minat untuk merekrut Erling Haaland, penyerang Manchester City, sebagai peluang pasar di masa depan, sementara Real Madrid juga memantau situasi striker asal Norwegia tersebut.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa vonis bersalah terhadap Manchester City atas pelanggaran keuangan, serta konsekuensi buruk yang menanti klub tersebut, membuat separuh klub di Eropa dalam keadaan menanti.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, baru-baru ini menjelaskan bahwa kemungkinan Haaland pindah ke Spanyol di masa depan tidak bisa dikesampingkan, bahkan sebelum keputusan dalam kasus Manchester City diketahui.

Ia menambahkan bahwa Barcelona dan Real Madrid telah berulang kali menunjukkan ketertarikan terhadap Haaland, sejak penyerang asal Norwegia itu masih bermain di Borussia Dortmund.

Barcelona telah memantau Haaland sejak lama. Para pendukung klub Catalan itu selama bertahun-tahun bermimpi tentang kemungkinan memberikan nomor punggung 9 kepada penyerang istimewa sekelas Haaland.

Namun, kemunculan Raphinha dalam sosok penyerang haus gol, hal yang mengejutkan semua orang, membuat sebagian pendukung memikirkan kembali seberapa besar kebutuhan akan transfer tersebut. Meski demikian, jika kepindahan Haaland menjadi mungkin, maka itu akan menjadi peluang pasar yang luar biasa bagi Barca.

Adapun Real Madrid, mereka juga telah berupaya merekrut Haaland dalam lebih dari satu kesempatan, dan masih memantau situasinya. Namun, banyaknya penyerang di skuad mereka serta masalah terkait gaya bermain, yang mungkin membuat tim lebih membutuhkan gelandang yang mampu mengatur permainan, tampak menjadi dua faktor yang bisa menjauhkan penyerang asal Norwegia itu dari ibu kota Spanyol.

Haaland menjaga hubungan yang dilandasi rasa hormat tertinggi dengan Manchester City. Penyerang asal Norwegia itu telah memperpanjang kontraknya dengan klub Inggris tersebut untuk tambahan 10 tahun, dan saat ini tidak ada indikasi akan terjadinya perpisahan antara kedua belah pihak dalam waktu dekat.

Juga tidak ada kontak dengan klub lain mana pun, sebagaimana ditegaskan Romano, yang berkata, "Tidak ada apa pun yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan tidak akan terjadi apa pun dalam beberapa bulan mendatang."

Fabrizio Romano menegaskan bahwa "Spanyol bisa menjadi tujuan Haaland jika masa depannya berubah."



