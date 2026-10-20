Seperti dilaporkan Sky, Fabian Bredlow telah ditawarkan kepada klub tersukses di Jerman itu. Kedua pihak dilaporkan sudah melakukan pembicaraan awal.

Kontrak Bredlow habis pada akhir musim, sehingga Bayern secara teori bisa merekrutnya tanpa biaya transfer. Namun, kabarnya ada klausul yang membuat kontraknya otomatis diperpanjang jika ia mencapai jumlah penampilan tertentu. Laporan itu tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Yang jelas, Bredlow sudah mencatatkan sejumlah penampilan pada musim yang masih baru ini dan kemungkinan akan kembali bermain.

Di Bundesliga, Bredlow mengawal gawang dalam empat pertandingan pertama sebagai pengganti Dennis Seimen yang cedera. Meski talenta yang dinilai sangat menjanjikan itu sudah kembali, Bredlow belakangan juga mendapat kesempatan tampil di Liga Champions. Pelatih Sebastian Hoeneß sebelumnya telah mengumumkan rencana berbagi tugas untuk mengurangi beban Seimen sekaligus menghargai penampilan Bredlow yang beberapa kali luar biasa.

Namun, menurut Sky, situasi kontraknya yang menarik juga membuat sejumlah klub lain berminat kepada Bredlow. Ia telah menjadi penjaga gawang klub asal wilayah Swabia itu sejak 2019 dan pada tahun-tahun sebelumnya juga berstatus kiper nomor dua, termasuk selama tiga tahun di belakang Alexander Nübel, pemain pinjaman dari Bayern. Kabarnya, ada "beberapa klub yang mengajukan pertanyaan".

Mengapa FC Bayern München mencari penjaga gawang baru?

Pemain berusia 31 tahun itu juga memenuhi kriteria yang kabarnya dicari Bayern: penjaga gawang berpengalaman yang bisa mendukung Urbig, tersedia dengan biaya terjangkau, dan memiliki kemampuan tertentu dalam mengolah bola. Aspek terakhir memang bukan salah satu keunggulan utama Bredlow, tetapi ia tetap dianggap dapat diandalkan saat menguasai bola dengan kakinya.

Selain itu, Bayern sudah memiliki pengalaman baik dengan penjaga gawang dari Stuttgart. Perekrutan Sven Ulreich pada musim panas 2015, yang sebelumnya bahkan merupakan kiper utama tak tergantikan di VfB, terbukti menjadi keputusan tepat. Setiap kali Manuel Neuer tidak bisa bermain, Ulreich tampil sangat dapat diandalkan, dengan hanya segelintir pengecualian. Begitu baiknya hingga kiprahnya bersama Bayern berlanjut sampai sekarang, setelah sempat terhenti selama satu tahun pada musim 2020/21 ketika ia pindah ke HSV. Namun, banyak hal mengindikasikan bahwa pemain yang kini berusia 38 tahun itu akan mengakhiri kariernya pada musim panas mendatang.

Hal yang sama juga berlaku bagi Manuel Neuer. Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, pemain veteran berusia 40 tahun itu sudah beberapa kali mengisyaratkan akan gantung sarung tangan seusai musim ini. Neuer masih menjadi kiper nomor satu, tetapi ia rutin memberi tempat kepada Urbig untuk mempermudah proses peralihannya.

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FC Bayern München: Siapa saja penjaga gawang lain yang masuk daftar kandidat?

Selain Bredlow, masih ada sejumlah penjaga gawang lain di pasaran yang bisa mendukung pemain berusia 23 tahun itu dengan pengalaman mereka. Belakangan, Bayern juga dilaporkan tertarik kepada Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), dan Marvin Schäbe (1. FC Köln). Selain itu, Sky mengungkapkan pada awal Oktober sebuah daftar nama besar berisi penjaga gawang yang kabarnya masuk dalam pertimbangan di Säbener Straße. Stasiun televisi berbayar itu menyebut Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid), dan Rui Silva (Sporting).

Selain itu, Finn Dahmen juga menjadi alternatif yang menarik. Pemain berusia 28 tahun itu, yang diundang Jürgen Klopp ke pemusatan latihan pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman, juga bisa didapatkan tanpa biaya transfer pada musim panas. Namun, FC Augsburg masih boleh berharap ia bertahan.

FCA adalah "pihak pertama yang akan saya ajak bicara", kata Dahmen baru-baru ini: "Kami sama-sama tahu apa yang kami dapatkan dari satu sama lain dan sangat menghargai hubungan ini. Ini keputusan penting bagi kelanjutan karier saya yang harus saya pikirkan matang-matang."







