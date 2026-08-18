Kisah Isak Terulang? Enzo Fernandez Panaskan Pekan-Pekan Terakhir Bursa Transfer

Kisah kepindahan Alexander Isak ke Liverpool, dalam kesepakatan senilai 125 juta pound sterling, mendominasi bursa transfer musim panas lalu, dan ada indikasi bahwa upaya Manchester City untuk merekrut Enzo Fernandez bisa menempuh jalur yang sama.

Chelsea sebelumnya telah sepakat dengan Javier Bastori, agen gelandang asal Argentina tersebut, pada akhir Mei lalu, mengenai kemungkinan kepergian Fernandez dengan nilai 120 juta pound sterling, dengan menetapkan 14 Agustus sebagai batas akhir untuk mengajukan tawaran apa pun.

Namun, batas akhir itu berlalu pada Jumat lalu tanpa adanya tawaran resmi yang masuk, sehingga para petinggi Chelsea memberitahu kubu Fernandez bahwa pemain tersebut tidak dijual selama periode transfer saat ini.

Meski demikian, kisah Isak pada musim panas lalu membuktikan bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesederhana itu; sebab penyerang asal Swedia itu memastikan kepindahannya ke Liverpool, dalam kesepakatan rekor Inggris, pada hari terakhir bursa transfer, setelah berminggu-minggu Newcastle United bersikeras bahwa pemain tersebut tidak dijual.

Dan setelah 12 bulan berlalu, ketidakpastian masih menyelimuti masa depan Fernandez, sebagaimana dilaporkan oleh "BBC Sport" .

Manchester City menanti sikap Chelsea

Manchester City, di bawah kendali pelatih Enzo Maresca, mantan direktur teknik Fernandez di Chelsea, masih berhasrat untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun itu, sementara klub meyakini bahwa manajemen Chelsea masih terbuka untuk merampungkan kesepakatan.

City, yang juga tengah melakukan pembicaraan lanjutan untuk merekrut gelandang asal Maroko Ayoub Bouaddi dengan nilai 85 juta pound sterling, berupaya memperkuat lini tengahnya, setelah Rodri menyetujui kepindahan ke Barcelona dan kepergian Bernardo Silva usai kontraknya berakhir.

Klub sebelumnya telah merampungkan perekrutan gelandang Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai 116 juta pound sterling, dalam kesepakatan rekor bagi klub, di samping winger Jeremy Monga dari Leicester City dengan nilai 12,5 juta pound sterling, dan kiper Geronimo Rulli dari Marseille dengan nilai 1,7 juta pound sterling.

Dan jika City berhasil merekrut Fernandez dan Bouaddi, maka Maresca akan telah mengawasi pengeluaran total yang melampaui 330 juta pound sterling.

Penjualan untuk pendanaan dan hubungan yang tegang

Sebagian besar pengeluaran ini diperkirakan akan didanai melalui penjualan Rodri dan James Trafford, di samping kemungkinan kepergian Tijjani Reijnders dan Savinho. Kepergian Bernardo Silva, John Stones, dan Nathan Ake juga berkontribusi menekan beban gaji tim.

Namun, laporan yang datang dari Spanyol mengindikasikan bahwa Chelsea masih terbuka, di balik layar, terhadap ide menjual Fernandez, dan bahwa klub telah menggunakan jasa agen pemain ternama Jorge Mendes, yang juga mewakili winger Pedro Neto, untuk membantu memastikan masa depan pemain tersebut.

Fernandez sebelumnya sempat berupaya pindah ke Real Madrid pada awal musim panas ini, namun upayanya menemui kegagalan, meskipun klub Spanyol itu belakangan membantah adanya ketertarikan apa pun untuk merekrutnya.

Situasi semakin rumit akibat hubungan yang tegang antara Fernandez dan suporter Chelsea, setelah pemain tersebut mendapat cemoohan yang jelas saat tampil sebagai pemain pengganti dalam laga uji coba yang berakhir dengan kemenangan 3-1 timnya atas Real Sociedad. Sebaliknya, sekelompok suporter lain berupaya mendukung dan menyorakinya, sehingga kondisi perpecahan di tribun terulang di hampir setiap sentuhan bola.

Meski demikian, Chelsea masih yakin dengan kemampuannya untuk mengintegrasikan kembali gelandang asal Argentina itu ke dalam skuad, dan klub menunjukkan keseriusannya ke arah tersebut dengan memberinya ban kapten ketika ia menggantikan Reece James pada akhir pekan lalu.

Namun, keraguan masih tetap ada mengenai masa depan Fernandez, di samping kekhawatiran akan situasi kekacauan yang bisa timbul akibat merampungkan kesepakatan transfer di penghujung bursa transfer, terutama jika pelatih baru Xabi Alonso memutuskan untuk merekrut penggantinya.

Apakah Chelsea akan menunggu detik-detik terakhir?

Situasi ini sangat mirip dengan kisah Isak pada musim panas lalu; sebab Newcastle saat itu tampak bersikukuh dengan sikapnya yang menolak kepergian pemain, setelah menolak tawaran awal dari Liverpool senilai 110 juta pound sterling, meskipun semua orang tahu bahwa penyerang asal Swedia itu berlatih terpisah dari tim, yang sebelumnya telah merekrutnya dari Real Sociedad.

Kondisi itu berlangsung demikian sepanjang musim panas, sebelum Liverpool memastikan kesepakatan hanya dua setengah jam sebelum bursa transfer ditutup. Newcastle sebelumnya sudah menuntaskan kesepakatan untuk memperkuat lini serangnya, dengan merekrut Nick Woltemade dari Stuttgart senilai 69 juta pound sterling, dalam kesepakatan rekor bagi klub, di samping Yoane Wissa dari Brentford senilai 55 juta pound sterling. Namun, tak satu pun dari pemain itu tampil sesuai harapan, dan Newcastle pada akhirnya mengalami musim yang mengecewakan.

Alonso menerapkan skema 3-4-2-1 selama masa persiapan musim baru, dan skema itu terbukti berhasil, sebab sangat menyerupai gaya yang diterapkan pelatih Spanyol itu ketika membawa Bayer Leverkusen meraih dwigelar Liga dan Piala yang bersejarah pada 2024.

Moises Caicedo dan Reece James membentuk duet lini tengah dalam laga menghadapi Real Sociedad di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu, di tengah absennya Jordan Henderson akibat cedera. Romeo Lavia tampil sebagai pemain pengganti, sementara Valentin Barco dan Dario Essugo tetap berada di bangku cadangan tanpa bermain.

Chelsea memiliki kelimpahan opsi di lini tengah, terlebih dengan ketiadaan tim di kompetisi Eropa musim ini, yang memberinya kemampuan untuk menghadapi kepergian Fernandez tanpa harus mendatangkan pengganti langsung. Faktanya, klub menyadari kebutuhannya untuk melepas sejumlah besar pemain sebelum bursa transfer ditutup.

Alternatif potensial dalam perhitungan Chelsea

Meski demikian, Chelsea pada awal musim panas ini mengajukan tawaran senilai 64 juta pound sterling untuk merekrut Alex Scott dari Bournemouth, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa klub itu ditawari untuk mendatangkan gelandang Arsenal Myles Lewis-Skelly. Nama klub itu juga dikaitkan dengan perekrutan Adam Wharton, pemain Crystal Palace, dan Lamine Camara, pemain Monaco.

Bournemouth menegaskan bahwa Scott tidak dijual dengan harga berapa pun, sementara informasi mengindikasikan bahwa Lewis-Skelly, yang menciptakan gol pertama dalam kemenangan Arsenal atas Manchester City di Community Shield, sangat ingin bertahan bersama klub London itu.

Kini yang menjadi pertanyaan adalah: apakah Chelsea akan bertahan dengan sikapnya saat ini dan menahan ketertarikan Manchester City, lalu mengintegrasikan kembali Fernandez sepenuhnya ke dalam skuad, atau akan memutuskan untuk membuka pintu bagi kepergiannya?

Jawaban atas pertanyaan ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu isu paling menonjol yang akan mengemuka selama dua pekan terakhir masa transfer musim panas.