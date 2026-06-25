Kisah dongeng Curaçao di Piala Dunia berakhir setelah dua gol dari Nicolas Pépé

Piala Dunia telah berakhir bagi Curaçao. Tim ini harus mengalahkan Pantai Gading untuk tetap memiliki peluang lolos ke babak berikutnya, namun gagal melakukannya. Berkat dua gol dari Nicolas Pépé, skor akhir menjadi 0-2 di Philadelphia.

Dick Advocaat yang tampak santai mengatakan sebelum pertandingan bahwa Curaçao ‘tidak punya apa-apa yang harus dikhawatirkan’, namun ia pasti membayangkan fase awal pertandingan akan berjalan berbeda. Sudah pada menit ke-7, pertahanan mereka benar-benar kacau.

Kesalahpahaman antara Juriën Gaari dan Joshua Brenet menyebabkan kehilangan bola yang fatal, karena Yan Diomande langsung mengarahkan bola ke depan gawang dengan berbahaya. Di sana, Nicolas Pépé dengan cepat menyambar bola untuk mencetak gol: 0-1.

Sepertinya peran pahlawan di Piala Dunia tidak ditakdirkan untuk kiper Eloy Room. Setelah gol pembuka, Curaçao berusaha mempertahankan pertahanan yang rapat dan hal itu cukup berhasil: tembakan Amad Diallo yang diblok menjadi ancaman terbesar, sementara Blue Wave sendiri juga melancarkan serangan-serangan kecil melalui Juninho Bacuna dan Tahith Chong.

Setelah jeda, Sherel Floranus nyaris menyamakan kedudukan, namun upayanya meleset tipis di atas mistar. Namun, bahkan sebelum jeda minum, Curaçao justru menerima pukulan telak: Pépé dilepaskan dengan indah dan melepaskan tendangan yang meyakinkan ke sudut atas gawang untuk skor 0-2.

Tim asuhan Advocaat terus berjuang sekuat tenaga hingga akhir, tetapi perpanjangan dongeng Piala Dunia ini sudah tidak mungkin lagi terwujud. Secara keseluruhan, tim ini dapat mengenang pengalaman Piala Dunia yang luar biasa, dengan mencetak gol ke gawang Jerman dan bahkan meraih hasil imbang yang mengesankan melawan Ekuador.

Dengan demikian, Pantai Gading lolos sebagai runner-up Grup E ke babak gugur. Di babak tersebut, mereka akan menghadapi runner-up Grup I. Lawannya adalah Prancis atau Norwegia, yang akan saling berhadapan akhir pekan ini.