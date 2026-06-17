Kiroch mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan rekor langka

Pelatih veteran asal Portugal, Carlos Queiroz, menambahkan babak baru dalam kariernya yang gemilang, setelah menyamai rekor dengan tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya secara berturut-turut.

Queiroz, yang kini berusia 73 tahun, akan memimpin tim nasional Ghana pada dini hari Kamis ini melawan Panama dalam laga pembuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.

Queiroz melanjutkan perjalanan luar biasa yang dimulai lebih dari satu setengah dekade lalu, saat ia memimpin timnas Portugal pada edisi 2010, sebelum tampil dalam tiga edisi berturut-turut bersama timnas Iran pada tahun 2014, 2018, dan 2022.

Dengan partisipasinya dalam pertandingan pertama Piala Dunia 2026 ini, Queiroz menyamai prestasi bersejarah pelatih Serbia terkenal, Bora Milutinović, yang memimpin 5 tim nasional berbeda dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut antara tahun 1986 dan 2002.

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Meskipun telah menyamai rekor Bora Milutinović, Kerosh masih tertinggal satu langkah dari rekor absolut jumlah partisipasi di Piala Dunia bagi seorang pelatih.

Rekor ini dipegang oleh pelatih Brasil Carlos Alberto Pereira, yang telah berpartisipasi dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Nama Queiroz bahkan tidak masuk dalam daftar calon pelatih untuk Piala Dunia 2026 beberapa bulan yang lalu, setelah ia menjauh dari sorotan pasca pengalamannya terakhir bersama timnas Oman.

Namun, Federasi Sepak Bola Ghana memutuskan untuk memberinya kesempatan baru pada bulan April lalu, setelah pemecatan pelatih sebelumnya, Otto Addo, akibat hasil yang kurang memuaskan dalam pertandingan persahabatan, sehingga karier pelatih asal Portugal ini kembali hidup di panggung sepak bola terbesar di dunia.