Nikita Haikin, kiper klub Norwegia Bodo/Glimt, mengkritik tingkah laku para pemain rival lokal mereka, Viking, selama pertandingan melawan Bayern Munich di Liga Champions (3-3), meski ia memuji keberhasilan mereka meraih satu poin hasil imbang.

Haikin berkata dalam pernyataan kepada situs Norwegia "Nettavisen": "Pertama, meraih satu poin adalah hal yang mengesankan. Mereka bermain melawan tim terbaik di dunia, menurut pendapat saya."

Ia melanjutkan: "Tapi saya pikir kita harus ingat bahwa kita adalah olahragawan di atas segalanya, bukan? Dan ada banyak anak muda yang menonton kita, dan ada banyak momen (dalam pertandingan Bayern dan Viking) yang tidak bisa saya terima. Kita harus saling menghormati, kita harus menunjukkan rasa hormat. Saya tidak mendukung hal itu."

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Menanggapi pertanyaan apakah ia akan melakukan hal yang sama untuk meraih hasil bagus melawan Bayern, Haikin menjawab: "Tidak. Bagi saya, itu tidak bisa diterima. Ya, pertandingan berakhir (3-3), satu poin, selamat untuk mereka (Bodo/Glimt). Tapi itu hanya satu poin, bukan kemenangan. Kita juga harus mengingat hal itu."

Pertandingan Bayern melawan Viking sebelumnya diwarnai kartu merah untuk bintang tim Bavaria, Michael Olise, setelah ia melempar bola ke arah wajah Zlatko Tripic, kapten tim Norwegia tersebut, sementara para pemain Bayern Munich mengeluhkan apa yang mereka anggap sebagai perilaku tidak sportif dan provokasi dari pihak lawan.

Sementara itu, Bodo/Glimt berhasil mengalahkan tim Jerman lainnya, Borussia Dortmund (1-0), pada hari Rabu kemarin, dalam laga pekan kedua Liga Champions.



