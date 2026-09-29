Klub Al Nassr menyodorkan tawaran fantastis kepada penjaga gawang Saudi mereka, Nawaf Al Aqidi, guna memperpanjang kontraknya untuk periode tambahan, di tengah kontrak yang saat ini hampir habis.

Kontrak Al Aqidi bersama Al Nassr akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga memungkinkan dirinya menandatangani kontrak dengan tim mana pun selama bursa transfer musim dingin mendatang, dan bergabung ke tim tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Jurnalis Saudi Saud Al Sarami mengatakan, dalam pernyataan kepada radio "Al Arabiya FM": "Yang saya ketahui adalah bahwa klub Al Nassr telah memulai pembicaraan dengan Nawaf Al Aqidi untuk memperpanjang kontraknya selama 3 tahun ke depan".

Ia menambahkan: "Saya berharap Mishaal Al Safai, agen Al Aqidi, mau bekerja sama dengan manajemen Al Nassr, karena klub beserta para pendukungnya menginginkan sang penjaga gawang dan tidak ingin dia pergi".

Ia melanjutkan: "Saya berharap tuntutannya logis dan realistis, terlebih karena tawaran Al Nassr saat ini dianggap sebagai kontrak terbaik untuk seorang penjaga gawang Saudi, Arab, dan Teluk".

Saat ini Al Aqidi tengah mengalami cedera parah yang dideritanya ketika membela timnas Saudi pada turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", tepatnya saat kemenangan 1-0 atas Kuwait, pada laga pertama babak fase grup.

Mengenai cedera tersebut, Al Sarami mengatakan: "Al Aqidi akan absen selama 5 hingga 10 pekan, dan dalam waktu dekat ia akan bertolak ke Eropa untuk melanjutkan pengobatan, tanpa penentuan negara sejauh ini, antara Inggris, Spanyol, Jerman, dan Prancis".

Perlu diingat bahwa Al Aqidi merupakan penjaga gawang utama tim Al Nassr pada paruh pertama musim lalu, sebelum akhirnya kehilangan posisinya kepada pemain Brasil Bento akibat sejumlah kesalahan yang dilakukannya.