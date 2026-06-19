Kieft melihat antusiasme seputar pemain Oranje berubah drastis

Wim Kieft memperkirakan Donyell Malen akan menjadi starter di tim nasional Belanda, yang akan bertanding melawan Swedia pada Sabtu ini di Piala Dunia. Pengamat tim Oranje dari De Telegraaf ini berpendapat demikian antara lain karena kurangnya persaingan yang sesungguhnya dalam skuad asuhan pelatih kepala Ronald Koeman.

''Donyell Malen tidak perlu langsung khawatir akan posisinya sebagai penyerang tengah. Terlebih lagi karena tidak ada persaingan ketat dari Memphis Depay, Brian Brobbey, dan Wout Weghorst,'' kata Kieft, yang tidak terlalu mengagumi para penyerang tengah Belanda lainnya.

Mantan penyerang Oranje ini menyebut situasi seputar Malen sebagai 'lucu sekaligus menyedihkan'. “Malen kembali dalam performa terbaiknya dari Italia, setelah mencetak empat belas gol dalam waktu kurang dari empat bulan bersama AS Roma. Koeman tidak bisa mengabaikannya; Malen harus masuk starting line-up dan akan menjadi penerus Depay. Tiga pertandingan dan beberapa peluang yang terbuang kemudian, Malen sudah kembali diturunkan secara drastis.”

Kieft tahu dari pengalamannya sendiri bahwa bagi seorang penyerang, segalanya bergantung pada kepercayaan diri. ''Dengan kepercayaan diri, kamu bisa mencetak gol tanpa ragu, dan tanpa kepercayaan diri, kamu akan gagal. Tanpa kepercayaan diri, keraguan besar mulai muncul. Lalu, ketika kamu mendapat dua peluang kecil di ruang sempit, kamu justru gagal mencetak gol.''

Menurut kolumnis surat kabar pagi itu, tidak ada alasan sama sekali untuk panik. “Satu-satunya yang harus dilakukan Malen adalah tetap sabar. Melakukan hal-hal yang selalu dilakukannya dan menunggu momen itu yang pasti akan datang. Tak terelakkan. Asalkan pelatih tim nasional tetap mempertahankan kepercayaan pada Malen.”

Kieft sangat memahami bahwa Koeman tampaknya tidak akan melakukan perubahan besar menjelang pertandingan melawan Swedia. “Depay dan Brobbey diberi kesempatan bermain selama dua puluh menit sebagai pemain pengganti saat melawan Jepang, dan saat itu performa timnas Belanda tidak menjadi lebih baik. Pergantian pemain yang dilakukan Koeman itu juga tidak tepat.”

Para pemain pengganti tidak bisa berbuat banyak melawan Jepang, dan Kieft memahami hal itu lebih dari siapa pun. “Kamu hampir tidak bisa menyalahkan keduanya. Oleh karena itu, terlalu mudah untuk menyalahkan Depay atas menit-menit itu. Dia berada di sekitar garis tengah dan terutama harus melakukan banyak pekerjaan bertahan serta terlibat dalam duel-duel yang tidak mungkin dimenangkan melawan keunggulan jumlah pemain Jepang.”