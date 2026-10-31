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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Khusus untuk Kooora: Mengapa pemecatan pelatih Al Ahli Saudi tertunda?

M. Pusic
Al-Sadd vs Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Belanda
Qatar
Arab Saudi

Pelatih asal Belanda selangkah lagi menuju pintu keluar!

Kondisi penuh kemarahan menyelimuti para pendukung Al Ahli dalam beberapa jam terakhir, menyusul kekalahan bersejarah yang dialami tim di hadapan Al Shabab dengan skor (1-6), dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk klub profesional.

Usai pertandingan, para pendukung Al Ahli melanjutkan serangan terhadap pelatih asal Belanda itu dari tribun, dengan meneriakkan "Bosic out" sebagai isyarat keinginan mereka agar ia pergi.

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Dan menurut informasi yang diperoleh "Kooora" dari sumber dekat di dalam Al Ahli, pertandingan melawan Al Sadd Qatar di Liga Champions Asia Elite akan menjadi kesempatan terakhir dalam perjalanan Bosic bersama Al Raqi.

Pertandingan berikutnya
ALS

ALS

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

AHL

AHL

Sumber tersebut menjelaskan bahwa hasil apa pun selain kemenangan akan membuat Bosic meninggalkan jabatannya secara resmi, di mana tugas itu akan diemban oleh salah satu putra klub secara sementara hingga tercapai kontrak dengan seorang direktur teknik asing dalam waktu mendatang.

Al Ahli akan bertandang sebagai tamu berat ke markas Al Sadd Qatar, Senin malam mendatang, dalam lanjutan pekan keempat Liga Champions Asia Elite.

Sebelumnya, Bosic menyerang salah satu jurnalis setelah kekalahan dari Al Shabab, ketika ia berkata kepadanya: "Apakah kau akan meninggalkan Al Ahli?", lalu jurnalis itu menjawab: "Kau seharusnya malu pada dirimu sendiri".

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