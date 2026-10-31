Kondisi penuh kemarahan menyelimuti para pendukung Al Ahli dalam beberapa jam terakhir, menyusul kekalahan bersejarah yang dialami tim di hadapan Al Shabab dengan skor (1-6), dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk klub profesional.

Usai pertandingan, para pendukung Al Ahli melanjutkan serangan terhadap pelatih asal Belanda itu dari tribun, dengan meneriakkan "Bosic out" sebagai isyarat keinginan mereka agar ia pergi.

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Dan menurut informasi yang diperoleh "Kooora" dari sumber dekat di dalam Al Ahli, pertandingan melawan Al Sadd Qatar di Liga Champions Asia Elite akan menjadi kesempatan terakhir dalam perjalanan Bosic bersama Al Raqi.

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 11.00 AHL Tonton

Sumber tersebut menjelaskan bahwa hasil apa pun selain kemenangan akan membuat Bosic meninggalkan jabatannya secara resmi, di mana tugas itu akan diemban oleh salah satu putra klub secara sementara hingga tercapai kontrak dengan seorang direktur teknik asing dalam waktu mendatang.

Al Ahli akan bertandang sebagai tamu berat ke markas Al Sadd Qatar, Senin malam mendatang, dalam lanjutan pekan keempat Liga Champions Asia Elite.

Sebelumnya, Bosic menyerang salah satu jurnalis setelah kekalahan dari Al Shabab, ketika ia berkata kepadanya: "Apakah kau akan meninggalkan Al Ahli?", lalu jurnalis itu menjawab: "Kau seharusnya malu pada dirimu sendiri".