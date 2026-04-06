Kooora mengungkap fakta terkait kabar yang beredar mengenai niat Al Ittihad Saudi untuk memutus kontrak dengan Youssef En-Nesyri, penyerang tim, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Surat kabar Saudi "Okaz" menyebutkan bahwa Al Ittihad cenderung melepas penyerang asal Maroko itu pada musim panas mendatang karena penurunan performanya, di mana manajemen sejak sekarang mulai mencari pemain pengganti.

En-Nesyri, yang berusia 28 tahun, bergabung dengan Al Ittihad pada bursa transfer musim dingin lalu dari Fenerbahce Turki, dengan tujuan menutupi kepergian pemain Prancis Karim Benzema ke rival Al Hilal.

En-Nesyri telah bermain 10 pertandingan bersama Al Ittihad di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan membuat 1 assist.

"Tidak benar"

Sumber yang dekat dengan En-Nesyri mengatakan, dalam pernyataan khusus kepada Kooora hari ini, Senin, "Ucapan itu tidak berdasar sama sekali."

Ia menambahkan, "En-Nesyri adalah pemain yang sangat penting bagi Al Ittihad, ia pemain inti di tim, dan sejauh ini ia menunjukkan level yang baik, serta kontraknya masih berlaku bersama klub."

En-Nesyri terikat kontrak dengan Al Ittihad hingga Juni 2028.

Sumber itu melanjutkan, "Tim Al Ittihad sedang mengalami penurunan performa, khususnya di level domestik pada Liga Profesional Roshn dan Piala Raja, karena itu juga ada rumor mengenai masa depan pemain lain di tim."

Ia meneruskan, "En-Nesyri memiliki popularitas besar karena ia termasuk sedikit pemain yang pernah mencetak gol di Piala Dunia, Liga Champions Eropa, Liga Europa, dan Piala Afrika, sehingga rumor apa pun dari surat kabar Saudi akan diliput luas oleh media asing."

Ketika ditanya apakah manajemen Al Ittihad telah menghubungi En-Nesyri atau agennya terkait masa depan sang pemain, sumber tersebut menjawab, "Tidak, tidak ada komunikasi saat ini, dan manajemen telah memberikan dukungan yang diperlukan kepada pemain sejak hari pertamanya di tim."

Baca juga:

Kesepakatan tercapai.. Zidane mewujudkan mimpinya setelah bertahun-tahun menunggu

Skandal baru.. Apakah wasit final Piala Afrika menerima "perintah atasan" setelah Senegal mundur?

Setelah kepergiannya dari Oman.. Queiroz mengungkap kepada Kooora kebenaran tawaran dari Arab Saudi dan Ghana

Al Ittihad tengah mengalami periode penurunan besar, karena telah dipastikan menjalani musim tanpa gelar di level domestik, sementara Al Ameed berharap dapat menjuarai Liga Elit Asia untuk menyelamatkan musimnya.

Tim Harimau menempati posisi keenam dalam klasemen Liga Roshn Pro dengan 45 poin, setelah berakhirnya 27 putaran, tertinggal 25 poin dari pemuncak klasemen Al Nassr.

Tim juga tersingkir dari Piala Raja pada babak semifinal oleh Al Kholood.

Rekan-rekan setim Al Nassiri bersiap menghadapi Al Wahda Uni Emirat Arab pada Senin mendatang di babak 16 besar Liga Elite Asia.