Ketua CONMEBOL: Piala Dunia 2030 akan diikuti oleh 64 tim

Ketua Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, mengejutkan dunia olahraga dengan mengumumkan bahwa Piala Dunia 2030 akan mengalami perluasan bersejarah dengan diikuti oleh 64 tim nasional.

Secara historis, Piala Dunia awalnya hanya diikuti oleh 16 tim, sebelum diperluas menjadi 24 tim pada tahun 1982, kemudian menjadi 32 tim mulai edisi 1998, sedangkan edisi 2026 menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan partisipasi 48 tim.

Alejandro Domínguez menegaskan, melalui akun media sosialnya, bahwa Piala Dunia 2030 akan digelar dengan partisipasi 64 tim, sebagai perayaan ulang tahun ke-100 sejak dimulainya turnamen tersebut.

Perkembangan ini terjadi di saat turnamen tersebut akan menerapkan sistem yang unik, di mana Uruguay, Argentina, dan Paraguay akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan individu, sedangkan sisa pertandingan turnamen akan diselenggarakan secara bersama-sama oleh Maroko, Portugal, dan Spanyol.

Tentu saja, perluasan potensial turnamen ini menjadi 64 tim akan berdampak langsung dan tak terelakkan pada sistem kualifikasi Piala Dunia.

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, telah mengisyaratkan gagasan ini, dengan menyatakan bahwa mereka “akan meninjau hal ini setelah” berakhirnya edisi yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Infantino menyatakan, “Dalam menyelenggarakan Piala Dunia, penting bagi kita untuk menyelenggarakannya bagi seluruh dunia, bukan hanya untuk Eropa dan Amerika Selatan, melainkan benar-benar untuk seluruh dunia. Setiap negara harus diberi kesempatan untuk bermimpi berpartisipasi dalam Piala Dunia.”



