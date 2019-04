Sekali lagi, keluar sebagai pemenang dalam laga derby kontra sang tetangga .

Setelah sepanjang babak pertama kedua tim bermain sama kuat alias tanpa gol, The Citizens tampil menggila di babak kedua. Berondongan dua gol berhasil dikreasi.

Kolaborasi antara Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan memudahkan nama pertama untuk membuka skor memasuki menit ke-54. 1-0, City berada di atas angin.

Unggul satu bola membuat permainan anak-anak Pep Guardiola kian meningkat. Tak membutuhkan waktu lama, menginjak menit ke-66, papan skor kembali berubah. Berawal dari manuver Raheem Sterling, dia membagi bola pada Leroy Sane, yang dengan tenang menyelesaikannya jadi gol kedua bagi timnya.

Di sisa waktu yang ada, The Red Devils tak kuasa menghadirkan gol balasan. Ini merupakan tiga kekalahan beruntun yang dialami paskan Ole Gunnar Solskjaer di seluruh kompetisi.

Kekalahan ini sekaligus memberatkan peluang United untuk finis di posisi empat besar di tiga pertandingan tersisa musim ini. Di posisi keenam, anak-anak Ole terpaut tiga angka dari selaku penguasa peringkat keempat.

7 - Manchester City have won seven away Premier League against Manchester United at Old Trafford – more than any other team. Backyard. #MUNMCI pic.twitter.com/2X9OGGxfk9