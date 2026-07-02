Kessie Menyatakan Sikapnya Terkait Kepindahannya ke Al-Ittihad

Pemain asal Pantai Gading, Frank Kessié, mantan pemain Al-Ahly, telah mengklarifikasi posisinya terkait kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan ke barisan Al-Ittihad selama jendela transfer musim panas ini, di tengah upaya “Al-Amid” untuk memperkuat lini tengah menjelang dimulainya musim baru.

Al-Ahli sebelumnya telah secara resmi mengumumkan berakhirnya masa bakti Kessie bersama tim, setelah kedua belah pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Pemain tersebut pun meninggalkan Jeddah setelah tiga musim yang diwarnai dengan meraih sejumlah gelar juara, terutama Liga Champions Asia.

Dalam beberapa hari terakhir, nama pemain internasional Pantai Gading ini dikaitkan dengan kepindahan ke Al-Ittihad, setelah namanya diajukan kepada manajemen klub sebagai salah satu opsi untuk menggantikan pemain Brasil Fabinho, yang disambut baik oleh sejumlah pejabat klub. Baca selengkapnya

Namun, penyelesaian kesepakatan ini masih bergantung pada keputusan manajer teknis baru, yang akan menentukan kebutuhan akhir tim dan daftar pemain asing sebelum dimulainya musim.

Menurut stasiun radio “Al-Arabiya FM”, Kessie memutuskan untuk menunda pembahasan semua tawaran yang diterimanya, baik dari dalam maupun luar Arab Saudi, dan memilih untuk tidak memikirkan masa depannya untuk saat ini.

Stasiun radio tersebut menyebutkan bahwa gelandang timnas Pantai Gading ini ingin menghabiskan liburan musim panasnya dengan tenang, setelah selesai membela timnas negaranya di putaran final Piala Dunia 2026, dan akan mulai mempertimbangkan tawaran-tawaran tersebut setelah masa istirahatnya berakhir.

Di sisi lain, kembali ke Eropa masih menjadi opsi yang paling mungkin bagi sang pemain, terutama karena ia sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk menjalani pengalaman baru di Benua Lama setelah kariernya bersama Al-Ahli berakhir, yang mungkin mengurangi peluangnya untuk tetap bermain di Liga Saudi dengan seragam klub lain.

Gambaran akhir diperkirakan akan jelas dalam beberapa minggu mendatang, baik dengan selesainya negosiasi Al-Ittihad dengan Kessie, maupun keputusan sang pemain untuk kembali ke liga-liga Eropa, yang hingga saat ini tampaknya menjadi tujuan terdekat untuk karier barunya.