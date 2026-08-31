Gabriel Jesus (29 tahun) akan memperkuat lini serang Barcelona, di mana klub berusaha mendatangkan seorang penyerang murni yang berpengalaman, menyusul kepergian Ferran Torres dan Robert Lewandowski.

Setelah bermain untuk Manchester City dan Arsenal, pemain asal Brasil ini memiliki pengalaman luas dalam laga-laga besar, dan penampilannya melawan Real Madrid sangat mencolok.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", dalam empat pertandingan sebelumnya melawan Real Madrid, Gabriel Jesus mencetak tiga gol dan memberikan satu assist, meraih tiga kemenangan dan satu kekalahan.

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Pertemuan pertamanya dengan Real Madrid berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, dan Gabriel Jesus dengan cepat menunjukkan bahwa laga-laga semacam ini benar-benar cocok untuknya.

Saat itu laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa 2019/2020, di mana pemain Brasil itu mencetak gol penyeimbang lewat sundulan setelah Isco membuka skor. Kemudian De Bruyne menambah gol dari titik penalti untuk mengubah skor menjadi 2-1, dan pada menit-menit akhir, Jesus juga menyebabkan Sergio Ramos diusir dengan kartu merah, sehingga menghalanginya tampil pada laga leg kedua.

Pertandingan berikutnya di Stadion Etihad jauh lebih baik bagi Gabriel Jesus. Dalam dua kesempatan di mana ia menunjukkan hasratnya yang begitu besar untuk menekan Varane, pemain Brasil itu memberikan umpan matang kepada Sterling untuk membuka skor, lalu mencetak gol kemenangan 2-1 dengan tembakan terukur, dan penampilan ini menjadi penentu dalam memastikan lolos ke perempat final.

Dibutuhkan dua musim sebelum Jesus kembali bertemu Real Madrid. Kali ini terjadi di semifinal Liga Champions Eropa musim 2021/22, dan pemain Brasil itu melanjutkan rentetan golnya melawan Los Blancos.

Pada laga leg pertama di Stadion Etihad, putra asli Sao Paulo itu mencetak gol kedua dengan tembakan terukur di dalam kotak penalti, sehingga berkontribusi pada kemenangan dengan skor 4-3.

Namun pada laga leg kedua di Stadion Santiago Bernabeu, Gabriel Jesus gagal mencetak gol, sementara Real Madrid membalikkan keadaan.

Pemain Brasil itu bermain selama 78 menit dan meninggalkan lapangan dengan skor 1-0, tetapi Rodrygo memaksa kedua tim menjalani babak tambahan waktu dengan cara yang epik, dan Benzema menutup kebangkitan Real Madrid dengan mencetak gol dari titik penalti.

Sebagai pemain Arsenal, ia semestinya bermain melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions Eropa musim 2024/25, tetapi ia tidak dapat tampil karena robekan ligamen anterior cruciate pada lutut kirinya. Meski demikian, Arsenal menyingkirkan Real Madrid dengan kemenangan di kedua pertandingan (3-0 dan 2-1).

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Sembari menunggu pengumuman resmi kepindahannya ke Barcelona, Jesus akan berusaha mengulang penampilan istimewanya melawan Real Madrid. Hingga saat ini, pemain Brasil itu telah menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya bagi tim ibu kota.