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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Kesepakatan tercapai: Rodri teken kontrak kepindahannya ke Barcelona

Transfers
Rodri
Barcelona
Manchester City
LaLiga
Spanyol
Inggris

خطوah terakhir

Klub Barcelona telah merampungkan kesepakatan transfer dengan Rodri, gelandang Manchester City, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung ini.

Rodri telah menjalani tes medis di Barcelona pada Selasa pagi ini.

Program Spanyol "El Chiringuito" menayangkan video kedatangan Rodri ke markas Barcelona pada Selasa siang, untuk menandatangani kontrak kepindahannya ke "Spotify Camp Nou".

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Dalam waktu yang sama, surat kabar "Sport" menulis di akunnya pada jejaring "X": "Rodri kini berada di kantor Spotify di Stadion Camp Nou untuk menandatangani kontrak!.. Bintang lini tengah itu tiba beberapa menit lalu."

Surat kabar Spanyol itu menambahkan: "Jadwal presentasi resmi Rodri belum ditentukan, tetapi klub berupaya mengumumkan kesepakatan ini hari ini."

Sebelumnya, laporan-laporan Spanyol menyebutkan bahwa Barcelona dan Manchester City telah mencapai kesepakatan pada Minggu lalu terkait transfer Rodri, di mana Barca akan membayar 60 juta euro secara tetap, di samping 11 juta euro sebagai variabel yang terkait dengan gelar-gelar yang akan diraihnya bersama tim.

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