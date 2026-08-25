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Everton v OSC Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Kesepakatan tercapai: Bouaddi memulai petualangannya bersama Manchester City

Transfers
A. Bouaddi
Manchester City
Lille
Premier League
Morocco
Maroko
Inggris
Prancis

Sang Singa Siap Menghadapi Tantangan

Gelandang Lille asal Maroko, Ayoub Bouaddi, kian dekat untuk resmi bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Ayoub Bouaddi telah menjalani tes medis di Manchester City. Ia bergabung dengan klub dari Lille dengan nilai 95 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai variabel."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Pakar bursa transfer itu menambahkan: "Seluruh dokumen terkait transfer Bouaddi telah ditandatangani oleh kedua klub."

Perlu diketahui bahwa Bouaddi tampil impresif bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, di mana ia menjadi pilar utama di lini tengah meski usianya masih muda.

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