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Kesepakatan tercapai: Bintang Argentina jalani tes medis di Madrid

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Keinginan Simeone terwujud

Bek asal Argentina Cristian Romero berangkat ke ibu kota Spanyol, Madrid, sebagai persiapan untuk merampungkan kepindahannya dari Tottenham, dalam rangka bursa transfer musim panas kali ini.

Jurnalis Italia yang berspesialisasi dalam urusan transfer, Fabrizio Romano, mengatakan pada hari Kamis ini bahwa Romero terbang malam ini ke Madrid ditemani agennya, setelah mendapatkan izin dari Tottenham, dengan agenda menjalani pemeriksaan medis bersama Atletico Madrid besok.

Nilai kesepakatan ini mencapai 40 juta euro termasuk tambahan, dengan Tottenham mempertahankan 15% dari nilai penjualan pemain di masa depan.

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Atletico sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham terkait perekrutan bek asal Argentina tersebut, yang menjadi salah satu permintaan utama pelatih Diego Simeone untuk memperkuat lini pertahanan.

Romero diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan klub Spanyol itu hingga tahun 2031, setelah lolos pemeriksaan medis, menurut laporan pers.

Romero berusia 28 tahun, dan bergabung dengan Tottenham pada 2021 dari klub Italia Atalanta, sebelum menjadi kapten tim, serta turut berperan dalam meraih gelar Liga Europa bersama Spurs pada tahun 2025.

Di level internasional, ia menjadi elemen utama bersama timnas Argentina, yang menjuarai Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022.


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